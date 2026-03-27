En libertad un detenido en relación con las presuntas agresiones sexuales a dos jóvenes en Málaga capital

Archivo - Juzgado de Guardia de Málaga, foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la Plaza número 4 de Málaga, en funciones de guardia, acordó este pasado jueves la puesta en libertad provisional del hombre detenido por la presunta comisión de un delito de agresión sexual sobre dos jóvenes.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), apuntando que el juzgado le ha impuesto una orden de alejamiento respecto de una de las víctimas. Además, han apuntado que la causa será instruida en la plaza número 12 de Málaga.

La Policía Nacional informó este pasado jueves de la detención y puesta a disposición judicial de un hombre, de 42 años, por presuntamente agredir sexualmente a dos jóvenes en situación de vulnerabilidad, ya que supuestamente había captado a las víctimas, por separado, en las proximidades de un albergue, ofreciendo a uno trabajo en el campo y, al otro, ganancias a través de hurtos a turistas.

Según dicho cuerpo policial, presuntamente, tras animarlos a subir a su vehículo, el detenido los llevaba lejos de la vista de terceras personas para hacerles proposiciones de índole sexual, llegando supuestamente a agredir a los dos. Mientras uno de los chicos logró escapar con el vehículo en marcha, el otro, que tiene limitada su capacidad de comprensión y cuya familia había denunciado su desaparición, habría estado una semana a merced del sospechoso.