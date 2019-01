La librería Agapea.com cierra 2018 con una facturación de 19 millones y el reto de crecer un 15% este año

Publicado 07/01/2019 12:38:34 CET

MÁLAGA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La librería malagueña Agapea.com, que nació en el año 2002 y cuyo primer libro vendido fue un temario de oposiciones, ha cerrado el año 2018 con una facturación de 19 millones de euros y con el reto de crecer al menos un 15 por ciento durante este nuevo ejercicio.

Esta empresa, que nació atendiendo únicamente pedidos por Internet cuando ésta no era aún un canal habitual, cuenta en la actualidad con unos 250.000 títulos diferentes en su almacén. Además, realiza una media de 600 envíos diarios.

Así lo ha indicado a Europa Press la subdirectora de Agapea.com, Elena Pardo, quien ha recordado que el 67 por ciento de los envíos son para clientes nacionales pero el 33 por ciento son internacionales.

"Trabajamos con clientes de todo el mundo, especialmente en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos y somos capaces de hacer llegar cualquier libro a nuestro cliente en cualquier punto del planeta en un tiempo récord", ha subrayado Pardo. De hecho, en el caso de la Península ibérica, si el libro que se pide está en stock, se empaqueta, se envía y al día siguiente está en reparto para su entrega.

En este sentido, ha admitido que son un equipo de personas "incorformista, apasionada, responsable y muy perseverante". Según Pardo, "la innovación tecnológica aplicada al sector del libro, la cuidada selección de proveedores y el buen servicio de atención al cliente, unidos a un proceso de mejora continúa son claves".

La empresa malagueña no sólo ofrece libros a través de la Red. De hecho, en noviembre pasado ha abierto una nueva librería en La Orotava (Tenerife), al norte de la isla, con 400 metros cuadrados y 40.000 libros en stock. "Está teniendo muy buena acogida, de hecho, el primer fin de semana de apertura su facturación llegó al nivel de algunas de las librerías ya consolidadas", ha apostillado.

Agapea.com cuenta con otras librerías físicas en Santa Cruz de Tenerife, Palma de Mallorca, dos en Málaga capital, Granada y San Fernando (Cádiz), además del punto de recogida en Barcelona, donde el cliente puede reservar su pedido a través de Internet y por teléfono. Las previsiones son aumentar estos espacios, ha precisado Pardo.

Pese a que el sector del libro en general "sigue bastante estancado", según la subdirectora de la empresa malagueña, en estos últimos años se ha producido "un ligero repunte". "Para nosotros lo más importante es ser capaces de ofrecer la mejor experiencia de compra posible a los clientes", ha apostillado.

DIFUSIÓN DE LA CULTURA

En este sentido, ha incidido en que una de sus apuestas es convertir sus librerías en "epicentros de la divulgación cultural y del fomento de la lectura", por lo que es habitual la organización de cuentacuentos, bebecuentos, presentaciones, firmas y encuentros con autores.

Así, disponen de la página web www.agapeacultura.com donde los clientes pueden encontrar noticias de interés, conocer a los libreros de la empresa, leer recomendaciones o acceder a la agenda cultural. En este punto, Pardo ha recordado que en esta última edición de Mima, en el Palacio de Ferias de Málaga, contaron con un estand con una selección de libros infantiles y juveniles además de celebrar talleres y cuentacuentos. Además, ha agregado, patrocinan el concurso municipal de cuentos infantiles del Ayuntamiento de Málaga 'El mundo de siempre capaz'.

Esta empresa nació en un momento en el que el comercio electrónico todavía no estaba desarrollado en España y la gente no confiaba en estas páginas web; de hecho, en los primeros años todos los pedidos se enviaban contra reembolso y no se pedían datos de tarjetas de crédito. En 2005, abrió su primera tienda física, en la zona de Teatinos de Málaga capital y, desde entonces, no ha dejado de crecer.