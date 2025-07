La limpieza protagoniza un tenso debate en el Pleno de Málaga, que rechaza un plan de choque "inmediato"

MÁLAGA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La limpieza ha protagonizado un tenso debate con interrupciones del público, reproches e incluso desalojos de varias personas del pleno del Ayuntamiento de Málaga. Las mociones urgentes de los tres grupos de la oposición --PSOE, Vox y Con Málaga--, han sido rechazadas, en concreto, entre otros puntos, no ha salido adelante llevar a cabo un plan de choque "inmediato" de limpieza en los barrios más afectados.

Así, de la moción del PSOE tampoco ha salido adelante solicitar una auditoría interna sobre la planificación, dotación de recursos y cumplimiento de rutas y servicios por parte de Limasam; ni instar a la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, a actuar "con moderación, respeto y responsabilidad".

La puesta en marcha de manera "urgente" del servicio de limpieza marina, revisar y reforzar los contratos de mantenimiento de parques y jardines e instar al alcalde, Francisco de la Torre, a convocar un pleno extraordinario monográfico sobre limpieza, son otros puntos que han sido rechazados.

Por su parte, la moción urgente de Vox con la que solicitaban "una reestructuración urgente de Limasam "ante el hartazgo vecinal por la falta de limpieza en Málaga" tampoco ha salido adelante. Como tampoco lo ha hecho la moción urgente de Con Málaga rechazándose reprobar "las graves manifestaciones y amenazas" de Porras a la ciudadanía y representantes públicos, su dimisión, y un plan de refuerzo de limpieza y baldeo, entre otros.

INTERRUPCIONES, TENSIÓN, DESALOJOS Y DEBATE DE LA MOCIÓN

Momentos tensos se han vivido durante distintas intervenciones previas al debate de las mociones donde los asistentes iban advirtiendo de que la ciudad está sucia y también durante la intervención de la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, donde el regidor ha tenido que llamar al orden, ha invitado a salir del pleno y ha pedido en múltiples ocasiones que se guardara silencio.

Las intervenciones han continuado con numerosas interrupciones hasta que, finalmente, se ha procedido al debate de las mociones, aunque también ha sido interrumpido en varias ocasiones y varias personas han abandonado el pleno después de que el alcalde fuera pidiendo a la Policía Local que desalojara a varios asistentes a la sesión que alzaban la voz para criticar la "suciedad" de la ciudad.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha insistido en que "la ciudad está sucia, la mugre está en la ciudad" y ha acusado a Porras de ser la responsable, además de que "la única que miente es usted, que no quiere reconocer la realidad".

Ha criticado la "gestión muy deficiente" y ha explicado que respaldan a los trabajadores, pero "el trabajo que se está haciendo es insuficiente para la ciudad". "Aquí lo que tenemos claro es que Málaga está muy sucia y esto tiene que cambiar", pidiendo a Porras que sea "un poco más humilde, porque los malagueños no le pasan esta".

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha señalado que la moción es para trasladar "las demandas de los vecinos, lo que piensan de sus barrios; los vecinos están hartos de ver suciedad, playas que no se limpian como merecen".

Se ha dirigido a Porras y le ha insistido en que "los vecinos no mienten, no quieren protagonismos ni hacen política", ha dicho, avisando del "grave problema de gestión" y de que "el modelo de limpiezas de esta ciudad está agotado, es ineficaz y es carísimo". Así, ha subrayado la propuesta de Vox de "reestructurar la empresa de limpieza y no queremos privatizar, no hablamos de recortes", ha concluido.

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, también ha reiterado que "los barrios están sucios" y ha pedido al equipo de gobierno que "reconozcan la realidad". "Hay malestar masivo, popular y extendido de abandono de los barrios" y ha pedido a De la Torre "escuchar más a los vecinos y verá el malestar: acepten la crítica y respeten los vecinos", ha sostenido.

PORRAS: VALORA A LOS TRABAJADORES Y PIDE COLABORACIÓN CIUDADANA

En el turno de palabra de la concejala Teresa Porras ha vuelto a escucharse el revuelo del público, pidiendo el regidor respeto en varias ocasiones. La concejala al frente de Limasam, en su intervención, se ha dirigido a la oposición que "habla de que la ciudad está sucia y nos hacen responsables de ello al gerente de la sociedad y a mí" y ha añadido que lo que le "preocupa mucho" es "aclarar que los trabajadores realizan muy bien su trabajo, a pesar de que, según ustedes, lo realizan en condiciones precarias o con recursos limitados".

Ha rechazado las críticas de "falta de planificación" que alude la oposición y ha asegurado que "cada vez le cuesta más mantener este discurso porque nadie puede creerse que una papelera se tire varios días sin recoger".

"Nuestra responsabilidad pasa, entre otras cosas, por tratar de dotar de los medios y recursos necesarios a la empresa para que los trabajadores puedan realizar su trabajo de la mejor manera posible. Y que hay más medios y recursos es un hecho", ha explicado, al tiempo que ha enumerado las mejoras y las inversiones realizadas, entre otros.

También se ha dirigido a Sguiglia y ha dicho que "la limpieza la utilizan ustedes aquí, en Zaragoza, en Valencia, en Sevilla, allí donde no gobiernan con el fin de atacar el equipo de gobierno de cada ciudad", ha dicho.

Porras ha dicho que "todo es mejorable, por supuesto que sí, en eso estamos en tratar de mejora el servicio que se presta en la ciudad, pero todos juntos y ojalá podamos contar con su colaboración". Por último, ha pedido que "dejen de hacer política con el trabajo de los demás", ha concluido.

En segundo turno, el portavoz municipal del PSOE ha avisado al equipo de gobierno y a Porras de que la "situación del pleno, la tensión es culpa suya". "Ante esta situación lo que hay que ser es más humilde y ponerse a trabajar, ya está bien de criminalizar a los malagueños de que la ciudad está sucia". "Porras, póngase a trabajar y si no es capaz dimita y váyase", ha concluido.

Por parte de Vox, Gómez ha preguntado al equipo de gobierno, ya que iban a votar en contra de las mociones, si "¿han paseado por Cruz de Humilladero, avenida Europa, Las Delicias o calle Victoria... se han paseado por los barrios de Málaga o está metidos en la oficina?". "Vox no está en oficina, está en calle, recogiendo demandas vecinales y pido a Porras que sea más humilde, que escuche las propuestas de Vox", ya que el "modelo de gestión agotado".

Por su parte, Porras ha aclarado a Pérez que "no es chulería, soy una mujer preocupada por la limpieza de la ciudad y me duele ver las cosas como nos la encontramos en la calle y cuando le escucho a ustedes hablar de la suciedad por culpa de los trabajadores que no realizan su función en la calle, es lo que me enerva, es injusto".

Por último, tras asegurar que no iban "a conseguir sacarme de sus casillas", ha subrayado que "seguiremos trabajando por la limpieza de esta ciudad". También ha pedido "la colaboración ciudadana" y ha rechazado las acusaciones de amenazas a vecinos.