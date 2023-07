Lionel Richie, ídolo americano de los 80, llega este jueves a Starlite

MÁLAGA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La estrella internacional Lionel Richie, ídolo americano de los años 80, volverá al Auditorio de Starlite en Marbella (Málaga) este jueves, 6 de julio.

Lionel Richie es conocido por éxitos como 'Endless Love', 'Lady', 'Truly', 'All Night Long', 'Hello', 'Say You, Say Me', 'Penny Lover', 'Stuck on You' o 'Dancing on the Ceiling', además de 'We Are the World', que coescribió para USA for Africa y que está considerada una de las canciones pop más importantes de la historia.

Su obra forma parte del tejido de la música pop, con más de 125 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, han informado desde la organización en su página web.

Ha ganado un Oscar, un Globo de Oro, cuatro Premios Grammy y, más recientemente, en 2022, ha sido incluido en el Rock and Roll Hall of Fame, entre otros muchos reconocimientos.

Tras su éxito en el festival en 2015, Lionel Richie hará vivir a los asistentes un espectacular viaje musical por los principales éxitos de su discografía.