Literatura, música y performance se funden en La Térmica de Málaga con la primera novela de Ángelo Néstore

MÁLAGA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera novela de Ángelo Néstore, tras su publicación el pasado 4 de septiembre, llega a La Térmica este próximo miércoles para abrir la temporada de actividades del centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga. La obra, 'Leche cruda', es el esperado debut narrativo de una de las voces más celebradas y premiadas de la poesía actual, que se presenta el 17 de septiembre, a las 19,30 horas, con un evento en el que "se funden literatura, música y performance para que las palabras se hagan cuerpo".

La cita comenzará con un diálogo entre la autora, la poeta Violeta Niebla y la editora Victoria Borrás. Juntas hablarán sobre 'Leche cruda' e irán más allá, profundizando en los vínculos entre madre e hija, deteniéndose en la enfermedad y la infancia. En el encuentro se preguntarán sobre la posibilidad de amar fuera de un lenguaje común y se adentrarán en el dolor y la herencia de una niñez queer, informa la Diputación en una nota de prensa.

Tras la charla, María Luisa Tomás transformará la literatura en música, voz y loop con una performance que llevará a los asistentes hasta la Italia de Mia y Cavalli, dos de las protagonistas de la novela, a través de la banda sonora del libro. La noche concluirá con un Dj set de Pink Chadora para celebrar la fiesta de la literatura. La entrada es libre hasta completar el aforo.

'Leche cruda' traslada al lector a la ciudad italiana Lecce, donde Mia regresa tras años de ausencia para cuidar de su madre, aquejada de una demencia que la ha dejado sin palabras pero no sin canciones. Allí, entre rutinas de cuidado, recuerdos de infancia y el peso de una lengua materna que ya no le pertenece del todo, Mia descubre que la ternura de su madre está dirigida exclusivamente hacia Cavalli, una gata callejera que parece ocupar el lugar que ella dejó vacío cuando se marchó a España.

Testigo de la íntima complicidad entre su madre y el animal, Mia se siente excluida del amor materno y surge un deseo insoportable de devenir gata para recuperar el afecto que le está siendo negado. La novela transita entre el amor y el odio, la memoria y el desarraigo, la violencia y la ternura, cuestionando los límites del lenguaje, los afectos y la identidad.

Entre las claves principales de la obra destacan la relación materno-filial marcada por la ambivalencia entre el amor y el rechazo; la memoria como territorio inestable, evocada a través de canciones, olores y objetos, y el tránsito como identidad -lingüístico, de género, de especie- que abre un horizonte queer que torpedea los límites inmortales de los afectos para amar fuera de un lenguaje común.

La escritura de Néstore entrelaza italiano, castellano y dialecto, construyendo una prosa híbrida, sensorial y luminosa que indaga en nuevas formas de comunicación y comunidad.