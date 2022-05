Llop considera "urgente" la renovación del CGPJ y reclama a Feijóo "sentido de Estado"

MÁLAGA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha considerado "urgente" que se renueve ya el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha reclamado al PP y a su líder, Alberto Nuñez Feijóo, "esa altura de miras, ese sentido de Estado propio de un partido que ha gobernado, esa comprensión de lo que estamos enfrentando".

"Es algo muy perjudicial y deben ya proceder a la renovación del Consejo. Espero que este PP, que parece que el señor Feijóo es muy parecido al señor Casado porque sigue poniendo excusas, deje de ponerlas y entren ya en razón", ha asegurado Llop en declaraciones a los periodistas, tras inaugurar el XII Congreso Notarial Español, que se celebra en Málaga.

Cuestionada por si el Gobierno ha enviado las alegaciones al Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la no renovación, ha indicado que "la cuestión de cumplir con la Constitución no debe depender de una resolución judicial, es una responsabilidad que tienen las fuerzas políticas representadas en el Congreso y el Senado".

"Y en este caso ha habido un partido, que es el PP, que desde hace tres años ha bloqueado la renovación del CGPJ", ha dicho Llop, quien ha incidido en que "llevamos más de 1.200 días esperando que se renueve este órgano de gobierno de los jueces".

Ha lamentado que siempre que los 'populares' han estado en la oposición "ha bloqueado la renovación de este órgano; un total de seis años de no renovación del Consejo que se ha hurtado a la voluntad de los representantes de los ciudadanos".

Así, ha considerado urgente dicha renovación "porque se ha provocado un bloqueo en el nombramiento de cargos del Tribunal Supremo", apuntando que "dentro de poco habrá prácticamente 20 magistrados que se habrán jubilado y cuyas plazas no podrán ser cubiertas y está suponiendo para el ministerio una dotación económica presupuestaria extraordinaria para poder paliar los efectos negativos de la no posibilidad de dictarse sentencias al no haber magistrados del Supremo que se puedan nombrar".