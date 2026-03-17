Maíllo apuesta por la gestión ferroviaria autonómica y "pronta rehabilitación" de la alta velocidad Málaga-Madrid

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, este martes atiende a los medios de comunicación. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha abogado este martes, ante la situación la línea de alta velocidad entre Málaga y Madrid tras el desplome de un muro de casi 300 metros en Álora (Málaga) y que obliga a hacer una parte del trayecto en autobús, por que "las competencias del transporte ferroviario autonómico sean de gestión de la Junta de Andalucía".

"Denos las competencias y nosotros gestionaremos las vías andaluzas de ferrocarril", ha apostillado Maíllo en declaraciones a los medios de comunicación tras un desayuno informativo para la presentación de una parte del contenido del programa electoral de Por Andalucía para las elecciones al Parlamento de Andalucía.

De igual forma el líder de IU ha reclamado "la pronta rehabilitación" de la integridad de esta línea, sobre la que ha hecho un paralelismo para afirmar que se trata de "un enfermo al que está operando de corazón y tiene que seguir yendo al trabajo".

El cabeza de lista de Por Andalucía se ha retratado como "testigo y paciente y sufriente" para describir entonces el uso del autobús a partir de la Estación de Santa Ana de Antequera hasta Málaga para considerar "evidente que no es agradable para los usuarios hacerlo".

Ha apelado a las dificultades existentes como "el talud que cayó sobre las vías, que tiene que ser eliminado", para considerar que "no es una buena noticia" las palabras del presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Pedro Marco de la Peña, quien en una visita a Álora (Málaga) aseguró que el restablecimiento del tráfico ferroviario de la alta velocidad tras el colapso de un muro casi 300 metros tras las sucesivas borrascas "no sería antes de la última semana de abril".

Ha reconocido que será "un impacto llamativo" ese retraso en la reapertura íntegra de la línea de alta velocidad de Málaga en "unas fechas" como la Semana Santa de Málaga, así como ha abogado por "la eliminación de los retrasos que se producen demasiado frecuente".