Maíllo destaca que el Gobierno habilitará el reconocimiento como víctima del terrorismo a García Caparrós

Antonio Maíllo (cento), junto a Rosa Rodríguez, en Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha destacado este viernes que su formación está en el Gobierno de España "para resolver problemas" y, por eso, mientras "hay quienes piden dimisiones" por "el error del Ministerio del Interior con la denegación del reconocimiento de víctima del terrorismo a García Caparrós", desde IU lo que piden son "soluciones".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, Maíllo ha anunciado que van a "garantizar que en el próximo Consejo de Ministros haya una modificación de la Ley de Memoria para que haya un reconocimiento como víctima de terrorismo de Estado a García Caparrós, y una indemnización a su familia, que tanto ha sufrido desde el 4 de diciembre de 1977, cuando fue asesinado".

Maíllo, que ha estado acompañado por la candidata de Por Andalucía por Córdoba, Rosa Rodríguez, entre otros cargos públicos y orgánicos de IU, se ha referido de esta forma a Manuel José García Caparrós, el joven malagueño de 18 años que fue asesinado el 4 de diciembre de 1977 durante una manifestación pro autonomía andaluza y cuya familia ha reclamado este mismo viernes que "el Estado" asuma "su responsabilidad histórica" con este asesinato, tras haber recibido una carta del Ministerio del Interior en la que deniega su consideración como víctima del terrorismo.

Ante esto, el líder de IU ha anunciado el citado acuerdo que adoptará el Consejo de Ministros en su próxima reunión, resaltando que, "para eso" está su formación en el Gobierno de la Nación, "para marcar posición e influir en dar soluciones".

En contraposición, el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, "y otras organizaciones hiperventilan nada más que pidiendo dimisiones", mientras que en IU lo que hacen es "pedir soluciones" y celebrar "que se tomen", aunque entiendan que, "en su artículo 3, la Ley de Víctimas del Terrorismo ya amparaba perfectamente el caso de García Caparrós" y, por ello, llevarán "una iniciativa parlamentaria en el Congreso para resolver esta cuestión".

Maíllo considera que dicha iniciativa "es necesaria para que el Congreso de los Diputados tome una posición con respecto al reconocimiento de víctima de García Caparrós y el Partido Popular decida qué va a votar" al respecto, en cuanto a considerarlo "víctima del terrorismo" tras ser "asesinado por un policía".