Málaga abre al baño las playas de Misericordia, Sacaba y Campo de Golf tras estudio de agua favorable de la Junta

Archivo - Playa de la Misericordia en Málaga capital - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha levantado este viernes la recomendación temporal de evitar el baño en las playas de la Misericordia, Sacaba y Campo de Golf de la capital, tras conocer los análisis elaborados por la Consejería de Salud que certifican que la concentración del parámetro de Escherichia coli (E.coli) se encuentran dentro de los niveles óptimos de gestión de la calidad de las aguas de baño.

Por el contrario, el Consistorio ha comunicado, a través de una nota, que mantiene la recomendación de evitar el baño en la playa de San Andrés, a la espera de la resolución definitiva de la Consejería de Salud.

No obstante, el gobierno municipal ha indicado que "las muestras tomadas este jueves por la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa), ya presentan resultados dentro de los niveles óptimos".

La recomendación de evitar el baño en estas playas por parte del Ayuntamiento se produjo el pasado miércoles, tras recibir una comunicación de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía en la que se aconsejaba la aplicación de medidas preventivas al detectarse en las muestras tomadas el martes 29 por la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) la presencia de la bacteria E. coli.

Por su parte, el Ayuntamiento ha señalado que esta situación es consecuencia de "los alivios puntuales" que se produjeron el pasado lunes, 28 de septiembre, a raíz de las lluvias registradas durante el periodo en el que se mantuvo activo el aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

"Debido a estas precipitaciones, se registraron alivios en distintos puntos, conforme a la normativa vigente, para evacuar las aguas pluviales mezcladas con una fracción de residuales procedentes de aquellas zonas de la ciudad con sistemas unitarios de saneamiento en los que las pluviales confluyen en las redes que conducen las residuales hasta las depuradoras", ha asegurado el gobierno municipal en el comunicado.

El Consistorio ha defendido que los vertidos puntuales están previstos en el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía (artículo 48 del Decreto 109/2015), asegurando que "no se trata de un fallo del sistema, sino de una respuesta a la función prioritaria de la red en momentos de lluvias, que es evacuar las aguas pluviales y evitar inundaciones".

En este sentido, el Consistorio ha señalado que "el 58% de la superficie de suelo consolidado de Málaga cuenta ya con un sistema separativo, por lo que las aguas pluviales se evacuan sin mezclarse con las residuales". El Ayuntamiento defiende que el dato "sitúa a Málaga muy por encima del resto de grandes ciudades españolas".

Por otro lado, hay otro 17% que Emasa considera "mixto", pese a que la mayor parte del agua de lluvia, según el Consistorio, va a parar a las redes de pluviales de Guadalmar, Puerto de la Torre, Ciudad Jardín, Limonar, Miraflores del Palo y Cerrado de Calderón.

El 24% restante corresponde, afirma el Gobierno municipal, "a los sistemas más antiguos de la ciudad", que abarcan fundamentalmente los distritos Centro, Bailén-Miraflores, Cruz del Humilladero y Carretera de Cádiz, que es donde siguen predominando sistemas unitarios.

El Ayuntamiento también ha defendido que en el marco del plan de inversiones de infraestructuras hidráulicas 2024-2029, Emasa ha ejecutado en dos años o "tiene en marcha actualmente" una veintena de obras para continuar disminuyendo el riesgo de inundaciones y mejorar la red de saneamiento por un importe de 19,8 millones de euros.