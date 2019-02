Málaga acoge la celebración del Día Mundial del Derecho, que se realiza por primera vez en España

Publicado 21/02/2019 18:00:20 CET

El World Law Congress (WLC), que reunió en Madrid los días 19 y 10 de febrero a más de 2.000 juristas de todo el mundo, ha concluido en Málaga con la celebración, por primera vez en España, del Día Mundial del Derecho.

La sede del Colegio de Abogados de Málaga ha acogido los actos conmemorativos que han comenzado con la asamblea de la World Jurist Association, donde se ha procedido a la elección y renovación de los cargos de la asociación y al nombramiento de su nuevo presidente global, Javier Cremades, a manos del presidente global saliente, Franklin Hoet-Linares. Un acto en el que el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, ha sido nombrado presidente de la World Association of Lawyer.

Por su parte, la Comisión Organizadora del Congreso ha entregado a la Junta directiva de la WJA una auditoria dividida en cuatro partes. En primer lugar, la auditoría económica, que refleja el capital obtenido y empleado para el desarrollo del congreso todo ello obtenido de capital privado.

En segundo lugar, han detallado, la auditoría de género, que mide la paridad y la presencia de trato paritorio a todos los géneros. Seguidamente, una auditoría de perspectiva de familia, que estudia el impacto y la forma de trabajar, los horarios y la conciliación de la vida laboral y familiar. Por último, una auditoría ambiental, que mide el impacto de la huella de carbono que ha supuesto el congreso.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también ha intervenido en la ceremonia de celebración del Día Mundial del Derecho. Durante la jornada, el decano del Colegio de Abogados de Málaga ha moderado el 'Debate sobre los desafíos actuales al Estado de derecho en el mundo', donde han participado figuras nacionales e internacionales.

RECONOCIMIENTOS

Posteriormente, el entrante presidente global de la WJA, Javier Cremades, ha hecho entrega de distinciones y reconocimientos a distintas personalidades, entre ellas, al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

En este sentido, Rivera ha destacado el "honor" de recibir este galardón como "hombre del derecho y constitucionalista". "Defender el Estado del derecho y la Constitución es lo mismo, tanto hacerlo a nivel profesional como a nivel político", ha sostenido. Más aún, ha agregado, que se le entregue en Málaga, "un lugar que aprecio, una tierra a la que quiero y donde han nacido mis antepasados".

Por su parte, Francisco Javier Lara ha destacado la importancia de celebrar los actos conmemorativos del Día Mundial del Derecho. "Hoy es un día importante para España, para Málaga", ha manifestado.

"Estamos en unos tiempos donde se cuestiona el Estado de derecho en todas las partes del mundo y es un momento en el que los juristas tenemos que parar, pensar, hablar, debatir, tomar decisiones y elevar conclusiones porque nos toca defender el Estado de Derecho", ha valorado.

Por ello, ha agregado que como decano del Colegio de Abogados de Málaga "es un auténtico honor que se celebre en este colegio el primer Día Mundial del Derecho", agradeciendo a Franklin Hoet-Linares, además, se ha mostrado "satisfecho" de que "nuestro malagueño, Javier Cremades, que ya anuncio que será medalla de honor de la Corporación, asuma la presidencia global"

Por su parte, Cremades ha incidido en que "el mundo del derecho se va proyectando cada vez más como una parte fundamental de la vida en sociedad y la vida en paz y libertad".

"Todos sabemos que si no impera la ley no hay democracia, no hay Estado de Derecho y no hay dignidad humana", ha advertido, añadiendo que esta asociación tiene "que seguir haciendo una gran campaña mundial para concienciar a todos los dirigentes y habitantes de la tierra de que la mejor manera de vivir es sometiéndonos al Derecho y evitando el imperio de la fuerza", ha explicado.

También ha agregado que, junto con la labor pedagógica, "hay que seguir denunciando los abusos de poder en el mundo allá donde se produce", que, a su juicio, "son muchos". "Hoy vamos a hacer la primera declaración, en esta nueva etapa de la World Jurist Association, mostrando nuestra preocupación de que en algunas zonas del mundo donde realmente la dignidad humana está por debajo de los estándares aceptables en el mundo", ha añadido.

El presidente global saliente, por su parte, ha incidido que en España, en relación con la situación de Cataluña, "hay que hacer valer la primacía de la Constitución", añadiendo que "el imperio de la ley es lo más importante". "El imperar de la ley es lo más importante y eso es a lo que ha venido la WJA a España, a apoyar a una España unida e íntegra y no a la divida, sino a la España libre y democrática", ha concluido.