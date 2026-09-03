Málaga.- Málaga acoge la Conferencia Anual de la Sociedad Europea de Derecho Internacional . - UMA

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga (UMA) ha sido este jueves sede de la XXI conferencia anual de la Sociedad Europea de Derecho Internacional (ESIL), un foro de reflexión que desde el año 2001 reúne a académicos, profesionales y responsables políticos de todo el mundo en la búsqueda de nuevas vías para reforzar la eficacia, la legitimidad y la equidad del orden jurídico internacional.

Bajo el tema general, 'Derecho internacional y conflicto: ¿una tensión permanente?, el encuentro, que se desarrollará durante los próximos tres días, se ha inaugurado con un acto institucional presidido por el rector de la UMA, Teodomiro López; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de Fundación Unicaja, José M.Domínguez; el presidente de la ESIL, Christian Tams; y la catedrática de Derecho Internacional Ana Salinas.

Salinas ha dado la bienvenida a Málaga y a su universidad a todos los asistentes, destacando la "oportunidad de esta cita exclusiva para la reflexión y el intercambio de conocimiento".

El presidente de la ESIL, por su parte, ha añadido el "privilegio" que supone su celebración en España, que es la tercera vez que acoge la conferencia. Igualmente, ha alabado la calidad del programa y de los ponentes, así como la importancia de los temas que se van a tratar para los diferentes gobiernos.

Domínguez se ha sumado a la bienvenida y también ha resaltado el carácter privilegiado de este encuentro internacional, que cuenta con el apoyo e impulso de Fundación Unicaja.

Por su parte, el alcalde ha dicho que "Málaga es un escenario especialmente adecuado para albergar la conferencia por su larga historia como punto de encuentro entre culturas e ideas y su actual apertura y conexión con el mundo". Finalmente, el rector ha mostrado su agradecimiento por elegir la UMA para su celebración.

La Conferencia Anual ESIL 2026 constituye un foro único para reflexionar sobre la manera en que el derecho internacional afronta el conflicto en sus múltiples formas. Así, a partir de la revisión de conceptos fundamentales y el análisis de las crisis contemporáneas por parte de participantes de todo el mundo entabla un "enriquecedor diálogo interdisciplinar sobre una de las cuestiones más relevantes de nuestro tiempo".

Desde sus orígenes, el derecho internacional ha estado marcado por la necesidad de abordar y contener los conflictos. "Si bien la aspiración a una coexistencia pacífica y a la cooperación entre las naciones ha sido siempre un elemento central, el orden internacional actual se caracteriza por el resurgimiento de las tensiones y por importantes desafíos sistémicos", señalan desde la organización.

"La polarización política, el auge de los movimientos populistas, las narrativas conspirativas y la radicalización están debilitando cada vez más las instituciones multilaterales y erosionando la confianza en el marco jurídico internacional", se ha señalado desde la conferencia, insistiendo en que, precisamente, "estas dinámicas no solo alimentan la confrontación entre Estados y actores no estatales, sino que también ponen en cuestión la propia eficacia y legitimidad del derecho internacional".

La XXI conferencia anual de la Sociedad Europea de Derecho Internacional que ha tenido lugar hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga ha abordado "críticamente las múltiples dimensiones de esta tensión permanente".