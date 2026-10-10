Málaga acoge en noviembre 'InfinitaMente', encuentro para redefinir el abordaje de altas capacidades en entornos seguros

Archivo - Imagen de archivo de un niño en un colegio. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Málaga acogerá los días 13 y 14 de noviembre el congreso 'InfinitaMente. Altas capacidades en contexto: miradas profesionales y entornos seguros', organizado por la Asociación ASA Málaga y con el que se quiere favorecer el diálogo entre miradas diversas e impulsar una comprensión "rigurosa, actualizada y compartida" de las altas capacidades intelectuales.

Este encuentro, que tendrá lugar en el Centro de Cultura de la Diputación de Málaga La Térmica, nace también con motivo de los 30 años de la Asociación Malagueña para el Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales en el acompañamiento y visibilidad del talento, así como convertirse en un punto de inflexión regional y nacional.

'InfinitaMente' está concebido con una perspectiva contextual y busca convertirse en "un espacio de confluencia donde el conocimiento técnico y la evidencia científica se darán la mano con la práctica profesional diaria y la reflexión comunitaria de familias y educadores", han señalado desde ASA Málaga en una nota, remitida a Europa Press.

Durante las dos jornadas, el congreso estructurará su oferta en torno a dos ejes principales. Por un lado, el ámbito profesional e institucional, con conferencias magistrales y mesas redondas con especialistas del ámbito de la psicología, la pedagogía y la neurobiología orientadas a actualizar herramientas de intervención y diagnóstico.

Y por otro lado, en el ámbito familiar y divulgativo, con actividades, talleres y espacios de encuentro abiertos a familias y al público general para abordar la convivencia, la crianza y la inclusión educativa desde un enfoque práctico.

Para abordar el entorno de las altas capacidades desde la evidencia, el programa contará con especialistas clave de la psicología y la educación en España, como la catedrática Luz F. Pérez de la Universidad Complutense de Madrid, una de las grandes pioneras en este campo.

También está prevista la asistencia de la investigadora Sylvia Sastre de la Universidad de La Rioja, referente en neurobiología y desarrollo cognitivo; y del psicólogo y divulgador Diego Tomé; entre otras figuras relevantes y especialistas en altas capacidades como Maribel Flores, Rafael Dávila, María Isabel Teva, Juan Manuel Rodríguez y Alba de Mingo. El encuentro reunirá además a orientadores, neuropsicólogos y pedagogos de la región.

El planteamiento de 'InfinitaMente' responde a las evidencias señaladas de forma recurrente en la literatura científica especializada, han expresado desde ASA Málaga.

Al respecto, ha apuntado que investigaciones publicadas en revistas académicas internacionales, como 'Frontiers in Psychology', o informes del National Association for Gifted Children (NAGC) coinciden en que las altas capacidades no deben entenderse de forma aislada como un cociente intelectual elevado o un alto rendimiento académico, sino como un perfil de desarrollo asincrónico profundamente influenciado por el entorno.

Según han indicado, diversos estudios sobre neurodiversidad e inclusión destacan que el ajuste socioemocional, el bienestar psicológico y el verdadero desarrollo del potencial en la infancia y juventud con altas capacidades dependen directamente de la presencia de entornos seguros --escolares, familiares y sanitarios--.

"La falta de comprensión contextual o la ausencia de ambientes adaptados incrementa significativamente el riesgo de bajo rendimiento adaptativo, aislamiento social y malestar emocional", han indicado desde la organización del congreso, que situará en el centro de su agenda "la responsabilidad colectiva de construir esos entornos protectores y estimulantes".

"Queremos superar los enfoques reduccionistas o centrados únicamente en la etiqueta. InfinitaMente busca poner el foco en el contexto: en cómo la escuela, la familia y los profesionales podemos construir redes de apoyo efectivas y seguras que entiendan la singularidad de cada persona", señalan desde la junta directiva de la Asociación ASA de Málaga.