Málaga acude a Fitur con una agenda de cerca de 70 citas profesionales e institucionales

El concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, informa sobre la presencia de Málaga en Fitur 2026. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El calendario turístico vuelve a arrancar con la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid y alcanza ya su 46 edición. Un año más, Málaga estará presente con una completa agenda de cerca de 70 encuentros profesionales e institucionales.

La ciudad de Málaga contará con un área expositiva propia, en el Pabellón 7 de Ifema, ocupando los stands A03 y A05, separados por un pasillo que facilitará una experiencia inmersiva en el destino, y que conforman un total de 248 metros cuadrados de presencia del destino en la feria madrileña.

La delegación encabezada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto con el concejal delegado del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, estará acompañada en Fitur por 36 empresas coexpositoras, entre empresas hoteleras, agencias de viajes y receptivos, museos, empresas de turismo activo y ocio, agencias de comunicación y de organización de eventos e incentivos, entre otros.

De acuerdo con la dimensión de su oferta turística, Málaga volverá a contar con un espacio propio y diferenciado, El expositor ofrecerá un atractivo diseño contemporáneo, funcional y sostenible, sin perder la identidad visual de la marca del destino y con el apoyo visual de algunos de los hitos arquitectónicos y enclaves genuinos de la ciudad. Así, el stand se vuelca con el patrimonio histórico de la ciudad, con especial protagonismo de la Alcazaba.

La distribución de los espacios busca, asimismo, facilitar el trabajo profesional de las empresas coexpositoras y de los profesionales del Área de Turismo.

Por un lado, el estand A03 contempla un área profesional reservada a las empresas coexpositoras de Málaga, y contará con una zona expositiva de atención al público con un mostrador en el lateral izquierdo, que este año, al igual que el anterior se caracterizará por la ausencia de material promocional impreso, sustituyendo el acceso a la información a través de códigos QR.

Por otra parte, el estand A05 estará destinado a las presentaciones y actos institucionales previstos en la agenda. Este espacio contará con una pantalla de 3,5 por 2 metros para apoyar las intervenciones.

De igual modo, las presentaciones técnicas se harán en otro espacio colindante, con una pantalla de 80'' instalada en la pared para el soporte visual de dichas presentaciones. El diseño y conceptualización del expositor ha sido llevado a cabo por la empresa EDT Eventos.

El presupuesto de la participación de Málaga en esta edición es de cerca de 270.000 euros (IVA incluido), financiado parcialmente por fondos europeos, en el marco del Plan de Turismo Sostenible.

CITAS PROFESIONALES E INSTITUCIONALES

Málaga acude a Fitur para dar a conocer las líneas generales de su nuevo Plan Estratégico de Turismo 2026-2029. Este Plan para los próximos cuatro años apuesta por impulsar a Málaga como un destino global de referencia sin perder de vista su identidad cultural, social y ambiental, y orientando el avance turístico hacia un impacto real y medible.

Se trata de un plan "ambicioso, integral y colaborativo" que apuesta decididamente por la calidad frente a la cantidad, la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la convivencia con la ciudadanía.

A partir de la inauguración del expositor, el miércoles 21 de enero, se llevarán a cabo unas 70 presentaciones y encuentros de carácter institucional y técnico.

Así, en la línea con la estrategia de segmentos turísticos, la agenda de trabajo estará centrada en mantener reuniones con agencias de viajes y turoperadores especializados en algunos de los nuevos segmentos, tales como el turismo enogastronómico, el turismo HNWI, el turismo de salud y bienestar o el turismo de naturaleza y playas, junto a los operadores de segmentos principales como el turismo cultural, el turismo educativo/idiomático o el turismo de cruceros.

En el ámbito técnico, más de 20 reuniones profesionales se atenderán de manera presencial; entre ellas, una quincena con Oficinas Españolas de Turismo (OET) de todo el mundo, con las que el Ayuntamiento de Málaga tiene singulares alianzas a partir de la Celebración Picasso 1973-2023. Oficinas de Europa, Asia y Oriente Medio, Norteamérica y Latinoamérica pasarán por el espacio de Málaga para celebrar reuniones técnicas con el Área de Turismo y Promoción de la Ciudad.

Además, Málaga celebrará reuniones técnicas con turoperadores especializados, plataformas online para viajes, aerolíneas y otras compañías de transportes, empresas organizadoras de eventos, así como profesionales relacionados con segmentos como el premium y de lujo, el segmento cultural, el de ocio, el de congresos y reuniones u organizadores de experiencias auténticas. También se llevarán a cabo citas con responsables de turismo familiar y turismo accesible.

De igual modo, han destacado la presentación de las líneas generales del Plan Estratégico de Turismo de Málaga 2026-2029, que se llevará a cabo en la jornada del miércoles 21 de enero.

En la misma jornada, la agenda institucional también contempla firmas, acuerdos y colaboraciones con aerolíneas como Qatar Airways, destinos como Nueva York o Cancún, instituciones como Mahos y Aehcos, y Ayuntamientos como el de Cartagena o la Municipalidad mexicana de Los Cabos.

Málaga también se unirá en Fitur a la creación de la red de Destinos Turísticos Urbanos (RDU) junto a los Ayuntamientos de Barcelona, Madrid, Málaga, San Sebastián, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

A su vez, destaca la presentación de las acciones previstas con motivo del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos y la figura de Bernardo de Gálvez.

También se dará a conocer la nueva campaña del Ayuntamiento, enmarcada dentro del proyecto 'Descentralización Sostenible del Turismo en la ciudad de Málaga' del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD). El lanzamiento de dicha campaña llegará un día antes, el martes 20 de enero, en una gala de presentación que se celebrará por la tarde (20.00 horas) en el espacio Green Patio de Madrid.

Así, han recordado que el Plan de Turismo Sostenible se financia con fondos europeos Next Generation en el marco de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) dentro del programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y se incluye en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Andalucía 2022 de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Otras áreas municipales como las de Cultura, Deporte y Fiestas aprovecharán el expositor de Málaga para dar a conocer eventos y programaciones destacadas que se desarrollarán durante 2026 en la ciudad y que son de singular interés turístico.

La mayoría de estas citas podrán seguirse vía streaming a través de las redes sociales del Área de Turismo y del Ayuntamiento. Asimismo, se podrá acceder a ellas a posteriori en el canal de YouTube de Turismo.

CASI 3,5 MILLONES DE PERNOCTACIONES HOTELERAS DE ENERO A NOVIEMBRE

Málaga acude a la cita de Fitur tras superar en noviembre de 2025 la cifra del año pasado, quedándose a un paso de los 3,5 millones de pernoctaciones en el acumulado desde enero.

A falta de los datos de diciembre que aporta mensualmente el INE, ya son 3.456.354 las noches de hotel efectuadas por 1.696.207 millones de viajeros hoteleros, lo que arroja una estancia media de 2 días y supone un crecimiento del 13,44% en viajeros y del 8,08% en pernoctaciones con respecto al mismo período de 2024.

Asimismo, Estados Unidos, al igual que sucediera en el mes de junio, se ha convertido en noviembre en el segundo mercado internacional tanto en viajeros como pernoctaciones de la ciudad de Málaga, con 7.718 viajeros y 14.345 pernoctaciones, solo superado por las 32.808 pernoctaciones efectuadas por los 13.554 británicos alojados en hoteles de Málaga capital.