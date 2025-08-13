Con Málaga acusa al Ayuntamiento de Málaga de "volver a apostar por una Feria atravesada por la turistificación"

MÁLAGA, 13 (EUROPA PRESS

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado al equipo de gobierno por "volver a apostar por un modelo de feria elitista, sin medidas de eficaces para garantizar una movilidad eficaz y sin poner en marcha herramientas que permitan frenar los precios prohibitivos que sufrimos el año pasado".

Así, Morillas ha recordado que "el año pasado fue escandaloso ver cómo los precios eran absolutamente prohibitivos para las familias trabajadoras. Desde el primer minuto planteamos la necesidad de que se pusieran en marcha medidas correctoras que permitieran poner un tope a los precios, para que todos los malagueños y las malagueñas pudieran disfrutar de la feria de su ciudad".

El Gobierno local, a juicio de Morillas, "no ha puesto ningún tipo de medida para evitar que esto vuelva a suceder y vamos a volver a tener una Feria de Málaga atravesada por los efectos de la turistificación y de un modelo que promueve y fomenta la mercantilización y el elitismo".

Así, ha explicado que "en materia de movilidad llueve sobre mojado, el plan de movilidad del Ayuntamiento de Málaga para la feria hace aguas por todos lados".

"No hay herramientas que eviten que la VTC operen en lugares que no están autorizados o que actúen de manera pirata como viene sucediendo. Y no hay medidas que incrementen la flota de autobuses urbanos de manera que pueda haber mucha más frecuencia para estimular que los vecinos y las vecinas usen el transporte público colectivo", ha asegurado.

La concejala ha defendido que "no se puede subir el precio del billete de la feria como ha vuelto a hacer el equipo de gobierno el PP que ha elevado un año más el precio hasta los dos euros. Las mejores medidas para fomentar el transporte público colectivo es que haya una mayor frecuencia de los autobuses, un servicio de mejor calidad y que se fomente un precio a bajo coste".

"Los precios del billete del autobús en la feria tienen que mantener inalterados y es necesario que se atiendan las demandas que vienen planteando desde el colectivo de taxistas", ha añadido. De este modo, ha expuesto que "todos los años sufrimos retenciones tanto en la entrada en el acceso norte como en la zona de la portada principal".

"Es urgente que se atiendan las demandas de los taxistas y que se puedan adecentar estos accesos de manera que haya iluminación suficiente, que se activen medidas adecuadas de seguridad y que se señalicen los pasos peatonales de manera que se pueda garantizar que los vecinos y las vecinas pueden moverse con seguridad y acudir a la Feria de Málaga sin envejecer esperando a que llegue un autobús", ha concluido.