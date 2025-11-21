Con Málaga acusa a PP de "castigar a familias trabajadoras" y de "faltar a su compromiso" con tasa de basura

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha manifestado en relación con la nueva tasa de basura presentadas por el equipo de Gobierno del PP que "el PP penaliza a las familias trabajadoras con la nueva tasa de basura e incumple el compromiso de reducir el IBI".

"Esta tasa es un fraude porque han engañado a los malagueños. Se comprometieron a estudiar la reducción del IBI para que no se pagara doble por el mismo concepto y no lo han hecho", ha agregado.

Morillas ha subrayado que "esta misma semana presentaron las ordenanzas fiscales en las que el IBI no se tocaba, y apenas dos días después, presentan esta tasa de basura que supondrá que las familias trabajadoras tengan que pagar de media 129 euros al año".

La portavoz adjunta de Con Málaga ha recordado que "en el año 2001, el Ayuntamiento integró el cobro de la tasa de basura en el IBI provocando un incremento del recibo de un 33%. Ahora que es necesario cobrar por separado la tasa de basura, es de sentido común que el IBI tiene que ser reducido, porque de lo contrario, los malagueños pagarán dos veces por el mismo concepto".

"Lo que sí sería de sentido común sería que se estableciese una tasa de basura que no responda a criterios lineales, que sea progresiva, que refleje al valor catastral, a las realidades de los barrios y que establezca un sistema de bonificaciones que atienda de manera particular las situaciones de necesidades sociales que existen entre las familias malagueñas", ha apuntado Morillas.

Por último, ha criticado que "no puede ser que sean las familias trabajadoras malagueñas las que paguen siempre los errores de gestión del PP. Málaga necesita justicia fiscal y un Ayuntamiento que cumpla sus compromisos", ha concluido.