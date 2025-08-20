Con Málaga advierte de que "la Feria no puede sostenerse sobre el trabajo precario" y propone medidas

El portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, en una imagen de archivo - CON MÁLAGA

MÁLAGA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Con Málaga ha presentado este miércoles propuestas para combatir "la precariedad laboral y las situaciones de explotación que, año tras año, se repiten durante la Feria de Málaga, donde numerosos trabajadores y trabajadoras prestan servicio en casetas en condiciones irregulares, sin contratos o con salarios por debajo de lo establecido por la ley".

El portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha incidido en un comunicado en que "la Feria de Málaga no puede sostenerse sobre el trabajo precario ni sobre la explotación de quienes hacen posible esta celebración". "Málaga debe ser una ciudad que defienda y garantice los derechos laborales, también en su fiesta más emblemática", ha apostillado.

Desde Con Málaga han alertado de que en la Feria de Málaga "abundan situaciones de precariedad laboral e incumplimientos en materia de derechos laborales como empleos sin contrato, trabajadores dados de alta por menos tiempo de las jornadas realizadas, incumplimientos de convenio a nivel salarial y de condiciones laborales y jornadas extenuantes".

También Sguiglia ha señalado que "la Feria de Málaga debe sostenerse en empleos y salarios dignos, no en la explotación. Los malos empresarios, que no estén dispuestos a reducir sus márgenes de beneficio para garantizar empleos dignos, no deberían tener casetas en nuestra feria".

PROPUESTA

La iniciativa que plantea Con Málaga parte "de una idea clara", como es, según han explicado que "el Ayuntamiento tiene capacidad para condicionar la concesión de casetas a que se cumpla con la legalidad laboral".

De este modo, precisan, "quienes soliciten licencia municipal deberán presentar un listado de las personas contratadas junto con la acreditación de que están dadas de alta en la Seguridad Social".

A juicio de Sguiglia, "no es admisible que se siga mirando hacia otro lado; el Ayuntamiento puede y debe exigir que quienes se benefician de un espacio público lo hagan respetando los derechos de sus trabajadores".

La propuesta también incluye la puesta en marcha de un programa de supervisión municipal durante los días de la Feria. Técnicos municipales y Policía Local podrían realizar controles documentales y presenciales en las casetas para comprobar que el personal que atiende al público coincide con el listado presentado previamente.

Así, en caso de detectar irregularidades, el Ayuntamiento tendría capacidad para levantar actas y derivar los casos a la Inspección de Trabajo, asegurando así una vigilancia preventiva y efectiva.

"Otro de los pilares fundamentales es la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social", ha agregado el portavoz de Con Málaga, que defiende "la firma de un convenio que permita operativos conjuntos, especialmente en los momentos de mayor actividad en la Feria".

Esta coordinación permitiría sumar esfuerzos, compartir información y garantizar que los inspectores puedan actuar con mayor eficacia, contando con el respaldo de los recursos municipales.

El plan contempla también la creación de mecanismos de denuncia y transparencia. Se propone habilitar un teléfono o buzón confidencial para que los propios trabajadores puedan comunicar situaciones de explotación de manera anónima y segura.

Además, el Ayuntamiento publicaría un balance anual de inspecciones y sanciones, reforzando la rendición de cuentas y ofreciendo garantías a la ciudadanía de que se actúa contra la precariedad.

Finalmente, Con Málaga plantea la necesidad de aplicar "medidas disuasorias contundentes". Entre ellas, la retirada de la licencia a aquellas casetas reincidentes en prácticas ilegales, la imposición de sanciones económicas y la exclusión de sus titulares de futuras ediciones de la Feria.

"Se debe enviar un mensaje claro: la Feria de Málaga no puede estar al servicio de quienes incumplen la ley y explotan a trabajadores", ha dicho.

Por ello, Con Málaga ha reclamado al equipo de gobierno del Ayuntamiento que "asuma estas medidas como parte de su compromiso con la ciudad". "El Ayuntamiento tiene herramientas para condicionar las licencias y puede colaborar con la Inspección de Trabajo. Lo que falta es voluntad política. No podemos mirar hacia otro lado mientras se explota a trabajadores en nuestra Feria", ha concluido Sguiglia.