Con Málaga advierte de que moratoria a viviendas turísticas "es necesaria, pero llega tarde y es insuficiente"

MÁLAGA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, tras el anuncio de una moratoria a la concesión de nuevas licencias para pisos turísticos, ha advertido de que "la medida llega demasiado tarde y resulta claramente insuficiente. El problema ya se ha desbordado".

"Lo que toca ahora es retirar licencias y actuar con contundencia para garantizar una Málaga con un modelo urbano sostenible, justo y habitable", ha añadido.

Morillas ha recordado que "Málaga es la ciudad española con mayor número de viviendas turísticas y con un crecimiento exponencial de los precios de la vivienda, lo que deja claro que la saturación es un problema estructural que no puede seguir siendo ignorado".

"Barrios como La Merced sufren una saturación extrema, y muchas viviendas turísticas operan en situación ilegal, incurriendo en el fraude y afectando a la disponibilidad de vivienda para los malagueños y las malagueñas", ha añadido.

De igual modo, ha apuntado que "la moratoria no incluye medidas efectivas para reducir el desorbitado número de viviendas turísticas ya existente, ni se ha puesto en marcha un plan de inspecciones o medidas fiscales que desincentiven el alquiler turístico".

La portavoz adjunta de la coalición de izquierdas también ha subrayado que "el alcalde y el PP han reaccionado únicamente tras la presión de tres movilizaciones ciudadanas multitudinarias, reconociendo finalmente un problema que ellos mismos negaron durante años".

"Hay que ir más allá y revertir licencias existentes, declarar Málaga al completo zona saturada conforme a la ley estatal de la vivienda, para poder topar el precio de los alquileres; aplicar medidas fiscales eficaces, como la subida del 150% del IBI a las viviendas vacías de los grandes tenedores, y promover un modelo urbanístico que priorice la función social de la vivienda en lugar de poner en bandeja el negocio a la especulación turística e inmobiliaria", ha concluido.