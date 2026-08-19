Con Málaga advierte de que "la red de saneamiento no soporta la presión turística y urbanística"

La coordinadora provincial de IU y portavoz adjunta del grupo Con Málaga, Toni Morillas, atiende a los medios en la Feria de Málaga - IU

MÁLAGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU y portavoz adjunta del grupo Con Málaga, Toni Morillas, ha advertido este miércoles de que "la red de saneamiento no soporta la presión turística y urbanística".

Además, ha criticado que "la gestión negligente del Partido Popular ha llevado al cierre de seis playas en la ciudad en pleno agosto" debido "a la mezcla de aguas fecales con aguas fluviales, a pesar de que el Ayuntamiento haya recibido por parte de Emasa tres cánones por valor de 169 millones de euros para modernizar la red de depuración, saneamiento y suministro de la ciudad y haya aplicado un tarifazo en el recibo del agua que alcanza el 50%".

Morillas ha exigido "una investigación urgente" para conocer en "qué se ha gastado este dinero" y que se convoque una mesa con los ayuntamientos afectados, así como con la Junta para abordar un calendario "cierto y planificado" de inversiones para garantizar el ciclo integral del agua.

También ha criticado que el consejero de Turismo, Manuel Gavira, "señale a este modelo turístico como el diamante de Andalucía", un modelo que "llena las playas de caca y las cierra en pleno agosto".

Morillas ha señalado que "lo que está caracterizando esta Feria de Málaga es que hay ocho playas cerradas en la provincia, seis de ellas en la ciudad de Málaga, dos abrieron ayer, pero cuatro permanecen cerradas". "Seis playas cerradas en medio del mes de agosto y durante la Feria de Málaga, que tiene que ver con una gestión absolutamente negligente por parte del Partido Popular", ha apostillado.

Así, la coordinadora provincial de IU ha remarcado que "estamos viendo cómo hay consejeros del Partido Popular y de Vox que vienen a pasearse por la Feria de Málaga. Ayer vino el consejero de Turismo, el señor Gavira, a decir que el modelo turístico de Málaga era el diamante de Andalucía y que era un modelo que había que exportar al conjunto de Andalucía".

"¿Qué es lo que pretende exportar? ¿Que haya playas literalmente llenas de caca durante el mes de agosto que no están pudiendo disfrutar ni los vecinos ni las vecinas ni los turistas que vienen a visitarnos? Ese es el modelo turístico que pretende exportar al conjunto de Andalucía el señor Gavira", ha criticado.

En este punto, ha señalado que "si las playas están cerradas, tiene que ver con que el Partido Popular esté en el Ayuntamiento de Málaga, pero también en la Junta; llevan durante décadas sin hacer las inversiones necesarias para que haya una red de saneamiento que aplique el ciclo integral del agua".

Por otro lado, ha señalado que "el Ayuntamiento de Málaga ha recibido por parte de Emasa tres cánones. Tres cánones que suman 169 millones de euros. 127 de ellos aplicados durante los años de gobierno del Partido Popular en la ciudad de Málaga. Esos 127 millones de euros debieran de haberse dedicado de manera íntegra a hacer las inversiones necesarias para modernizar la red de depuración, de saneamiento y de suministro en la ciudad de Málaga".

"La pregunta que nos hacemos es ¿dónde están esos millones? Porque es evidente que más de la mitad del saneamiento de la ciudad de Málaga no separa las aguas pluviales de las fecales", ha dicho.

Por tanto, ha continuado, "esos millones de euros que Emasa ha transferido al Ayuntamiento de Málaga no se han dedicado a esas inversiones imprescindibles en infraestructuras hidráulicas, en la modernización de la red de saneamiento que afecta al conjunto del litoral malagueño y de manera particular a la zona oeste de la ciudad y a la zona oeste de la provincia".

De igual modo, Morillas ha subrayado que "no solo son las playas de Málaga, también las playas de Benalmádena, por motivos que todavía se desconocen, están cerradas y que han producido problemas de urticaria y reacciones alérgicas a los vecinos y vecinas que han acudido a bañarse a estas playas". "Exigimos una investigación urgente para saber a qué se han dedicado esos millones de euros", ha señalado.

Por último, Morillas ha incidido en que "no sabemos cuál será el impacto en el sector turístico; no hemos visto salir ni a la Junta ni al sector denunciando el impacto millonario que el cierre de playas puede estar provocando en el sector turístico. Lo que sí sabemos es el impacto que está teniendo en miles de vecinos y vecinas malagueñas que hoy no pueden acudir a las playas de su ciudad y de su provincia", ha concluido.