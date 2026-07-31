Con Málaga advierte de la "situación de emergencia machista" y exige activar el comité de crisis

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, en una imagen de archivo. - CON MÁLAGA

MÁLAGA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha alertado de la situación "de emergencia machista" tras contabilizar nueve mujeres asesinadas en los dos últimos meses, 31 en lo que va de 2026 y donde la provincia de Málaga "registra los peores datos desde que existen registros".

Asimismo, Morillas reclama una convocatoria "urgente y extraordinaria" del comité de crisis, con la participación de Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Subdelegación del Gobierno "para revisar protocolos, recursos y asegurar que la respuesta institucional llegue a tiempo para proteger a las víctimas y salvar vidas".

Morillas ha alertado de que ya son "son nueve mujeres las que han sido asesinadas en los últimos dos meses, 31 desde que comenzara 2026 y siete mujeres en la provincia de Málaga".

En este sentido, la portavoz adjunta de Con Málaga ha subrayado en un comunicado que "la provincia de Málaga ha registrado los peores datos de violencia machista desde que existe en registro y también los peores datos del conjunto del Estado en relación con estos meses de junio y julio".

"Por tanto, queremos alertar sobre la situación de emergencia machista, trasladar también una reflexión que tiene que ver con cómo hemos salido, recientemente, a celebrar multitudinariamente los éxitos en materia futbolística, en el Mundial y, sin embargo, no salimos multitudinariamente a decir que basta ya de violencia machista, que a las mujeres nos asesinan por ser mujeres", ha señalado.

De igual modo, ha explicado que han remitido un escrito a todas las instituciones por parte de su grupo en la que exigen "que haya una convocatoria urgente y extraordinaria del comité de crisis en la provincia de Málaga, donde se puedan dar cita todas las instituciones, el Ayuntamiento, la Diputación, la Subdelegación y la Junta para abordar qué es lo que está ocurriendo en Málaga".

Asimismo, ha continuado, "para analizar qué está sucediendo y cuáles son las causas de que las instituciones no estén llegando a tiempo para salvar la vida de las mujeres y también para que en esa reunión urgente y extraordinaria del comité de crisis en la provincia de Málaga se puedan valorar modificaciones, tanto en los protocolos que se implementan como también en la dotación de recursos económicos, públicos, extraordinarios que permitan que las instituciones lleguen a tiempo para prevenir, para detectar, para proteger y para reparar a las víctimas de violencia machista", ha concluido.