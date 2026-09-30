Málaga albergará el Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público del 22 al 23 de octubre

Firma del convenio para la organización del duodécimo Congreso Nacional de Auditoría. - CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía y la Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (Fiasep) han firmado este miércoles un convenio de colaboración para la organización, promoción y celebración del duocécimo Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público, que tendrá lugar en la sede de la Diputación de Málaga los próximos días 22 y 23 de octubre.

Ambas instituciones, informan a través de un comunicado, asumirán la codirección del congreso y constituirán un comité organizador y un Comité Científico, en los que estarán representadas las dos entidades.

El duodécimo Congreso Nacional de Auditoría reunirá en Málaga a profesionales y expertos vinculados a la auditoría y al control del sector público y servirá como foro de intercambio de conocimientos y experiencias sobre los principales retos de la fiscalización pública.

El convenio ha sido suscrito por el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, y la presidenta de Fiasep, Marta Bausá, y establece el marco de colaboración entre ambas entidades para el desarrollo de esta duodécima edición del Congreso.

La Cámara de Cuentas aportará su apoyo técnico y su experiencia en el ámbito de la fiscalización pública, mientras que Fiasep contribuirá con su experiencia en la organización de las once ediciones anteriores y con los medios necesarios para la convocatoria y desarrollo del encuentro.

El acuerdo contempla asimismo la participación de la Cámara de Cuentas en los actos de apertura y clausura del congreso, su presencia en el Comité Científico y la colaboración en la elaboración de las conclusiones, además de la difusión del encuentro.