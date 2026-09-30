Málaga albergará el Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público del 22 al 23 de octubre

Firma del convenio para la organización del duodécimo Congreso Nacional de Auditoría.
Firma del convenio para la organización del duodécimo Congreso Nacional de Auditoría. - CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 30 septiembre 2026 13:06
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MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía y la Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (Fiasep) han firmado este miércoles un convenio de colaboración para la organización, promoción y celebración del duocécimo Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público, que tendrá lugar en la sede de la Diputación de Málaga los próximos días 22 y 23 de octubre.

Ambas instituciones, informan a través de un comunicado, asumirán la codirección del congreso y constituirán un comité organizador y un Comité Científico, en los que estarán representadas las dos entidades.

El duodécimo Congreso Nacional de Auditoría reunirá en Málaga a profesionales y expertos vinculados a la auditoría y al control del sector público y servirá como foro de intercambio de conocimientos y experiencias sobre los principales retos de la fiscalización pública.

El convenio ha sido suscrito por el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, y la presidenta de Fiasep, Marta Bausá, y establece el marco de colaboración entre ambas entidades para el desarrollo de esta duodécima edición del Congreso.

La Cámara de Cuentas aportará su apoyo técnico y su experiencia en el ámbito de la fiscalización pública, mientras que Fiasep contribuirá con su experiencia en la organización de las once ediciones anteriores y con los medios necesarios para la convocatoria y desarrollo del encuentro.

El acuerdo contempla asimismo la participación de la Cámara de Cuentas en los actos de apertura y clausura del congreso, su presencia en el Comité Científico y la colaboración en la elaboración de las conclusiones, además de la difusión del encuentro.

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