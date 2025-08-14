Málaga aprueba el inicio de la modificación del PGOU para regular los usos turísticos y residenciales

La ciudad suspenderá las nuevas viviendas de uso turístico durante un máximo de tres años

MÁLAGA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local ha aprobado el inicio del procedimiento de elaboración de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Málaga (PGOU) con el objetivo de regular el uso residencial y el uso turístico en toda su extensión y complejidad para adaptarlo a la nueva situación social y económica de la ciudad.

De forma paralela y, tal y como prevé y posibilita el apartado 2 del artículo 6 del Decreto-Ley 1/2025 andaluz, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, se procede a la suspensión de las nuevas viviendas de uso turístico durante un periodo máximo de tres años o hasta tanto se apruebe la modificación normativa propuesta si se produce antes.

En concreto, se declara, ya que concurren razones imperiosas de interés general, que durante el período mencionado el uso residencial de una vivienda no habilita por sí mismo la posibilidad de destinarla a vivienda de alojamiento turístico, quedando suspendidas en todo el término municipal. Dicha suspensión será efectiva desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

La junta de gobierno local ha acordado dar cuenta de todo ello a la Junta de Andalucía y que, en aras a garantizar la eficacia de la medida, impida la inscripción previa en el registro de viviendas de uso turístico (VUT) y anule, por tanto, el procedimiento de inscripción automática que aplica actualmente durante el período mencionado.

Así, esta nueva medida constituye la tercera fase de las previstas por el Consistorio. De modo paralelo a estas acciones, en marzo de este año se ha procedido a adoptar acuerdo por el pleno para aplicar las Medidas Recogidas en el Decreto-Ley de la Junta.

USO HOTELERO EN EL ÁMBITO CALLE PEPITA BARRIENTOS

Además, se ha aprobado el proyecto de la modificación de elementos pormenorizada del PGOU de cara a una nueva delimitación y uso en calle Pepita Barrientos, en el distrito de Carretera de Cádiz, solicitada por Grúas Raimundo SLU., con el objetivo de ampliación del ámbito manteniendo su edificabilidad y dividiéndolo a su vez en otros dos, así como introducir en uno de ellos el uso hotelero como uso alternativo.

Esta modificación se lleva a cabo conjugando por un lado el interés municipal de implantar usos alternativos a los actuales industriales en el polígono industrial Azucarera, lo que contribuirá a la diversificación de usos empresariales tanto en el propio ámbito como en el entorno y, consecuentemente, ello conllevará una regeneración urbana de esta zona, y por otro lado con el interés de los propietarios del suelo, de posibilitar la ejecución de un uso hotelero enfrente del Palacio de Deportes Martín Carpena.

Se propone ampliar el ámbito, incluyendo la parcela de suelo urbano colindante, pasando de unos 4.600 metros cuadrados (m2) a más de 5.300; y se divide en dos: un espacio de 2.300 m2 que incluye el uso hotelero y zonas verdes en calle Pepita Barrientos; y otro en calle Cáceres, con unos 1.000 m2, principalmente de uso productivo/industrial; a lo que se suma un serie de actuaciones de mejora en suelo urbano de dominio público, cercano a 2.000 m2.

Por otro lado, se ha dado luz verde a la concesión demanial, por adjudicación directa y gratuita, a favor de Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad de una parcela municipal ubicada en trasera de la parcela sita en calle Concepción Arenal, en el distrito de Churriana, para ampliar las instalaciones existentes aumentando la superficie que ya tiene concedida (de unos 5.000 m2) en la que cuenta con una planta de lavandería industrial.

REORDENACIÓN DE ESPACIOS EN EL CENTRO CULTURAL DE LA TÉRMICA

También en materia urbanística, se ha aprobado inicialmente el estudio de detalle de reordenación de edificios y espacios del Centro Cultural La Térmica, situado en la avenida de los Guindos, promovido por la Diputación Provincial.

El objetivo es la reordenación de las edificaciones anexas al edificio histórico conocido como Centro Cívico La Térmica. En concreto, se plantea la reordenación de la edificación y áreas libres del recinto Centro Cultural La Térmica, con la demolición de edificaciones de escaso valor, de tipología de construcción industrial, como es la nave taller de mantenimiento, para reordenar el entorno y dotar de más espacio libre en las inmediaciones del Centro Cultural La Térmica.

Se propone una nueva edificación lineal de 3 plantas (PB + 2,), de unos 7.000 m2, que albergará el archivo provincial (actualmente en el edificio histórico) y los usos dispersos de las oficinas del CEDMA, del SEPRAM y del servicio de mantenimiento y sus almacenes. Así como el soterramiento del parque móvil.

La ordenación contempla la integración del nuevo volumen edificatorio, garantizando el mantenimiento y mejora de los aspectos considerados en la protección del edificio del Centro Cívico por el Catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz y por el Catálogo de Edificios protegidos del Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga. Consta con informe aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.

También recoge la urbanización de las áreas libres y mejora de viales de circulación interior dentro de la parcela, revalorizando el entorno en el que se ubica el edificio protegido.

Durante la tramitación, se actualizará el catálogo de edificios protegidos ajustándolo a la realidad existente y a lo manifestado en el informe emitido por la Ponencia Técnica de Patrimonio Histórico de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Deporte que pone de manifiesto que la actual nave taller carece de interés desde el punto de vista cultural, por lo que consideran justificada la propuesta mencionada en aras de la cualificación del espacio público y de la mejora de la percepción del inmueble protegido.

Por otro lado, se ha acordado la extinción, por vencimiento del plazo, de la concesión demanial para la explotación del espacio público destinado a café-bar ubicado en el edificio que albergaba el Centro de Arte Contemporáneo (CAC). Se volverá a sacar a concesión una vez que finalicen las obras de restauración de este edificio.

Además, han aprobado el expediente para la solicitud de mutación demanial externa a la Junta que ostenta la titularidad de los pabellones deportivos de Ciudad Jardín 'Alfonso Queipo de Llano' y de Tiro Pichón en favor del Ayuntamiento de Málaga. De esta manera, el Ayuntamiento se compromete a dar continuidad al uso público deportivo de estas instalaciones

PREMIO DE URBANISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Por otro lado, en materia de Derechos Sociales, se ha dado luz verde a la convocatoria del Primer Premio de Urbanismo con Perspectiva de Género del Ayuntamiento de Málaga 'Elena Owens'.

Las solicitudes podrán presentarse tanto vía telemática a través del enlace que será activado en la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu/) como de forma presencial en la sede del Área de Derechos Sociales, en la calle Concejal Muñoz Cerván, 3 (Tabacalera). El plazo de presentación de las candidaturas será de 60 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP.

Por último, se ha acordado incorporar al presupuesto del Ayuntamiento 600 euros que formaban parte del remanente de fondos no comprometidos correspondientes a la partida de 181.525,51 euros que, a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del ejercicio 2023, transfiere el Ministerio para el desarrollo de iniciativas de sensibilización y prevención, los cuales ya fueron compensados en la concesión de estos fondos correspondiente a 2024.