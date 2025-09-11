Málaga avanza en un modelado 3D georreferenciado de la Alcazaba y Gibralfaro y un plan para su conservación

Las concejalas de Cultura y Patrimonio Histórico y de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda y Carmen Casero, respectivamente, han informado de numerosas actuaciones en el conjunto monumental de la Alcazaba y Gibralfaro. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Las concejalas de Cultura y Patrimonio Histórico y de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda y Carmen Casero, respectivamente, han informado que se está haciendo un seguimiento y se está actuando de forma permanente y transversal en el mantenimiento de la Alcazaba y Gibralfaro, que se está avanzando en trabajos destacados como el escaneo y modelado en 3D georreferenciado de ambos espacios, así como en un diagnóstico general, análisis y visión global de estos.

Todo ello para desarrollar un plan de conservación integral y rehabilitación de estos conjuntos monumentales que fijará las prioridades y establecerá las fases de las obras necesarias. Al tiempo que permitirá actuar de forma más ágil y de inmediato ante cualquier eventualidad.

También se están impulsando distintas mejoras, como, el proyecto de iluminación que permitirá programar actividades culturales y visitas en estos espacios en horario nocturno.

De forma paralela, desde el Consistorio se siguen ejecutando actuaciones de conservación para ir atendiendo las necesidades. Todas estas iniciativas se van realizando e impulsando de forma coordinada con la Junta de Andalucía.

Por un lado, Urbanismo, a través Conservación y Arqueología del Departamento de Licencias y Protección Urbanística viene llevando a cabo proyectos y actuaciones en el conjunto dirigidos por equipos interdisciplinares de arqueólogos, arquitectos especialistas en restauración del patrimonio histórico, restauradores y la participación de laboratorios.

El objetivo es un conocimiento más profundo, sistemático y científico de uno de los principales monumentos de la ciudad, que permita establecer criterios para su investigación, conservación y gestión.

Así, se han afrontado estudios globales, como el establecimiento por primera vez de una nomenclatura alfanumérica de lienzos y torres de todos los elementos del conjunto.

Y se realizan trabajos de escaneos en 3D de alta definición de los conjuntos fortificados de la Alcazaba y Gibralfaro. Respecto a la Alcazaba se encuentran escaneadas casi en su totalidad las fortificaciones de ingreso, el recinto intermedio, así como parte del recinto superior. En la Coracha, los muros sur y norte ya escaneados. Y en Gibralfaro, la barbacana ya está escaneada y casi en su totalidad la muralla.

El escaneado en 3D ha permitido representar en planos de alzado y planta todos los elementos indicados y posibilitará un modelo 3D georreferenciado, que sirva para la representación gráfica de los distintos estudios que se llevan a cabo, así como de herramienta para observar puntos a veces inaccesibles.

Además, se está concluyendo un diagnóstico general del conjunto , para establecer las necesidades, que comprende un estudio previo de tipo historiográfico y documental así como el análisis del estado del mismo.

Los alzados y plantas escaneados en 3D sirven para plasmar el resultado del diagnóstico general. Este trabajo ha requerido la clasificación e identificación sistemática de cada uno de los paños y torres que componen la Alcazaba, Coracha y Gibralfaro.

El documento facilita la redacción de los proyectos de intervención para la restauración. Próximamente se llevará a cabo la licitación de la asistencia técnica para completar el escaneado 3D de del conjunto.

En cuanto a intervenciones arqueológicas, se ha redactado un proyecto de intervención y ejecución de análisis de estructuras emergentes. Como parte del estudio se han obtenido muestras para distintos estudios de laboratorio.

También se ha abordado la consolidación y restauración de distintos sectores en los que se ha detectado mayor necesidad. Algunos han sido ya llevados a cabo y otros están en fase de contratación.

El Departamento de Arquitectura e Infraestructuras ha llevado a cabo obras de conservación en distintos espacios del conjunto. Entre ellas, en el lienzo de la muralla norte del Castillo de Gibralfaro, por 150.024,14 euros.

También se impulsan actuaciones en el conjunto Fase 1, por 84.467 euros, obras que empezaron en enero de 2024, estando ejecutado un 86% del presupuesto original contratado, y se ha impulsado un modificado.

Entre las tareas en la Alcazaba, figuran finalizadas la reparación de muro de jardín en calle Juan Temboury; consolidación y restauración de lienzo central del frente sur; refuerzo de los restos del silo; reparación pérgola de cafetería; reparación de lienzo frente a torre del Homenaje, entre otros.

Y en el Castillo de Gibralfaro, entre otras, reparación de red de saneamiento; consolidación de distintos puntos y restauración de muro de contención. La consolidación y restauración de muro junto a la puerta del Haza es la actuación que justifica el modificado.

Además, se impulsa la fase 2, tras la aprobación de la Junta, de cara a tramitar el expediente de contratación por 433.090,45 euros. En esta segunda fase se contemplan numerosas actuaciones de restauración en la Alcazaba, como son la del tramo de paramento interior del recinto inferior norte; o lienzos y torres del frente sur del recinto superior, y lienzo y paramento noreste de la torre de la armadura mudéjar, entre otros.

En el caso del Castillo de Gibralfaro, comprende la consolidación y restauración de brocal Aljibe del Polvorín, de garita frente al bar y de garita frente sur, de brocal aljibe Plaza de Armas, de garita norte Polvorín, de garita este, de brocal aljibe Batería del Viento, entre otros.

PROYECTO PARA PROGRAMAR ACTIVIDADES EN HORARIO NOCTURNO

Cultura y Patrimonio Histórico impulsa un proyecto para la iluminación de la Alcazaba y Gibralfaro, en coordinación con la Junta, que permitirá programar actividades culturales y visitas en estos espacios en horario nocturno, ya que mejorará la visibilidad de la Alcazaba y, de esta manera, se podrá ampliar horario de visita.

También se ha mejorado la cartelería y soportes didácticos. Y en la parte del palacio se está trabajando en un proyecto de museografía.

El contrato con la nueva empresa de Seguridad que se adjudicó a mediados de este año refuerza la seguridad en los monumentos con un aumento de más del doble de la plantilla actual.

Además, está previsto que se convoque en los próximos meses, dentro de la oferta de empleo público municipal, una plaza de arquitecto y otra de conservador de patrimonio.

En cuanto a visitantes, en el primer semestre de 2025 la Alcazaba y Gibralfaro sumaron 1.195.533 visitantes. Los dos espacios son los que reciben mayor número de visitas en el conjunto de los museos y centros de arte de la ciudad.

El Área de Sostenibilidad Medioambiental, en la Alcazaba, ha realizado el desbroce de unos 2.000 metros cuadrados de la zona no visitable. También ha retirado dos ejemplares de cipreses secos y se han repuesto junto a varios naranjos. Y se ha llevado a cabo una mejora de las jardineras del Patio de los Surtidores.

Se han realizado varias plantaciones de clivias en zonas desprovistas de pradera herbácea, además de la plantación de diferentes parterres con especies florales como las russelias e incorporación de macetones con arrayán.

En cuanto a las fuentes, tanto ornamentales como de agua potable, en la Alcazaba se han acometido actuaciones para restaurar la circulación hidráulica con sistemas de recirculación interior optimizados y para que las de agua potable vuelvan a entrar en servicio para su uso público.

En los últimos años, Emasa ha puesto en funcionamiento las fuentes ornamentales interiores y fuentes para beber, que ha supuesto un coste por un importe de 5.241,55 euros; ha instalado un nuevo cuadro eléctrico con un presupuesto 1.394,54 euros; y ha puesto en funcionamiento la fuente ornamental de la puerta de la Alcazaba, incluido en cuadro eléctrico, con un coste de 2.555,86 euros.