Málaga avanza en tramitación del IV Plan de Acción contra el Ruido y abre el plazo de audiencia pública del anteproyecto

Vehículo eléctrico en una imagen de archivo - Europa Press

MÁLAGA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, continúa avanzando en la tramitación del IV Plan de Acción contra el Ruido de la Aglomeración de Málaga con la apertura del plazo de audiencia pública del anteproyecto del documento, que podrá ser consultado y sometido a alegaciones en el Portal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento (https://portalparticipacion.malaga.eu/), desde este lunes, 26 de enero, hasta el viernes 6 de febrero, ambos inclusive.

La apertura de este plazo da continuidad a la consulta previa realizada el pasado mes de julio y se enmarca en la elaboración del IV Plan de Acción contra el Ruido, que se desarrollará a partir de los resultados del IV Mapa Estratégico del Ruido (MER), con el objetivo de seguir reduciendo el número de personas expuestas a la contaminación acústica ambiental procedente del tráfico rodado, ferroviario y aeroportuario, así como de la actividad industrial, además de realizar el seguimiento de las medidas implantadas en fases anteriores, ha indicado el Ayuntamiento.

Una vez analizadas las alegaciones y aportaciones que puedan recibirse durante este periodo de audiencia pública, el documento continuará su tramitación con su elevación a la junta de gobierno local y, posteriormente, con la aprobación inicial por parte del Pleno de la Corporación.

A partir de ese momento, el expediente será sometido a un nuevo periodo de exposición pública y remitido a la Consejería competente de la Junta de Andalucía para la emisión del informe preceptivo, con carácter previo a su aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para su entrada en vigor.

MEDIDAS PARA CONTROLAR EL RUIDO AMBIENTAL

Entre las medidas encaminadas a mejorar la regulación y el control del ruido ambiental en la ciudad, se encuentran la promoción de vehículos más silenciosos, como ocurre con la implantación de vehículos eléctricos en la flota municipal o en los autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), la creación de itinerarios peatonales y ciclistas, la reducción de emisiones sonoras en vehículos de emergencia, el uso de pavimento fonoabsorbente o la instalación de pantallas acústicas.

Por otro lado, han señalado que Málaga fue una ciudad pionera en mayo de 2008 al aprobar su primer Mapa Estratégico de Ruido, en cumplimiento de la Directiva Europea sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental y su transposición en el ordenamiento jurídico estatal a través de la Ley del Ruido, que obliga a las aglomeraciones urbanas de más de 250.000 habitantes a contar con esta evaluación global del ruido ambiental y revisar los niveles de forma periódica.

La citada normativa se refiere únicamente a la contaminación acústica generada por el tráfico y la actividad industrial, no al ocio, ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, en abril de 2014 fue aprobado de forma definitiva el segundo mapa y, en noviembre 2020, el tercero, en el que los estudios realizados constataron que Málaga mantiene la calidad acústica en unos niveles aceptables en todas las franjas horarias y que, además, en todas ellas se cumplen los niveles exigidos por la normativa europea.