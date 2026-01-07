Con Málaga califica de "chapuza" el proyecto del rascacielos del Puerto y exige su abandono definitivo

Foto de archivo de una rueda de prensa del portavoz del grupo Con Málaga, Nico Sguiglia. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida) en el Ayuntamiento de la capital ha calificado de "chapuza" el proyecto de la gran torre o rascacielos del Puerto y ha exigido su abandono definitivo.

En un comunicado, el portavoz del grupo, Nicolás Sguiglia, ha reaccionado a la documentación remitida por Puertos del Estado a la Autoridad Portuaria de Málaga, en la que se deniega la tramitación del proyecto, y ha señalado que el contenido del informe confirma "todas las irregularidades y carencias que venimos denunciando desde hace años".

Sguiglia ha señalado que en el documento "se indican una serie de déficits básicos". Entre ellos, ha destacado que "se ha producido un cambio sustancial de proyecto, abandonando el diseño inicial del arquitecto José Seguí para pasar al nuevo proyecto firmado por David Chipperfield, sin que se justifique adecuadamente ese cambio ni se reinicie el procedimiento como correspondería".

Además, el portavoz de la confluencia de izquierdas ha subrayado que el informe evidencia que "no se justifica de forma debida el supuesto interés general del proyecto" y que existen "déficits en trámites esenciales relativos a la edificabilidad, a la viabilidad del proyecto y a cuestiones básicas en materia ambiental, entre otros aspectos".

"Todo esto señala que estamos ante una auténtica chapuza, con fallos técnicos gravísimos, además de la imposibilidad de justificar el interés general de un proyecto que responde fundamentalmente a intereses privados y a los negocios de grupos empresariales y fondos de inversión vinculados a Catar", ha afirmado Sguiglia.

A la luz de este informe, el concejal de Con Málaga ha instado al equipo de gobierno del PP a "exigir a la Autoridad Portuaria que abandone de forma definitiva el proyecto del rascacielos en el Puerto de Málaga". En su lugar, ha reclamado "poner en marcha de manera inmediata una convocatoria de proyectos para transformar el Dique de Levante en un gran espacio público".

"Hay que descartar de una vez este proyecto de rascacielos que, además de ser una chapuza técnica, es profundamente lesivo para el interés general", ha dicho Sguiglia. "El Dique de Levante debe convertirse en un espacio para el disfrute del conjunto de la ciudadanía, con miradores, zonas de paseo y espacios públicos, pensado en clave de ciudad y no en clave de pelotazo especulativo", ha insistido.