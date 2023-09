Málaga capital realiza en Basilea una nueva acción promocional de 'street art' denominada 'Málaga loves'

MÁLAGA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga lleva a cabo en septiembre la segunda de sus acciones de 'Street Art', programada con motivo de la efeméride Picasso Celebración 1973-2023, en Basilea, tras el paso por la ciudad alemana de Münich en la pasada primavera y que también lleva por título 'Málaga loves...'.

En concreto, esta ciudad suiza ha sido el enclave escogido como ciudad frontera entre Francia, Alemania y Suiza. Así, 'Málaga loves Basel' es el título de una obra mural de diez metros de alto por nueve metros de ancho que ha firmado el artista malagueño Eduardo Luque 'Lalone'.

La obra artística se sitúa en el mismo corazón de la ciudad: Kohlenberggasse 1, junto a algunos de los principales museos de Basilea, lugar transitado por decenas de miles de personas durante todo el año, han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

A la presentación del mural, celebrada este pasado viernes, 1 de septiembre, ha asistido el concejal delegado del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, junto a la consejera del Gobierno del Cantón de Basilea, Esther Keller.

En dicha obra se desgranan los iconos y rincones más reconocibles de ambas ciudades, como las catedrales, de manera que supone una forma de acercar la cultura malagueña en el marco del cincuentenario de la muerte Pablo Ruiz Picasso.

Por su parte, también el artista plástico suizo Dest ha colaborado en un espacio próximo al mural de 'Lalone' completando la obra. El Área de Turismo ya trabaja en el tercer enclave de la acción 'Málaga loves...', que se desarrollará el próximo otoño en la ciudad de Shanghai donde las obras que se inaugurarán serán vistas por millones de personas cada día, debido a sus enclaves.

BASILEA: UNA CIUDAD PICASSIANA

La ciudad de Basilea recibe anualmente más de 1,2 millones de visitantes nacionales e internacionales, siendo una sede muy consolidada de diversas entidades financieras y compañías farmacéuticas.

Según han explicado desde el Consistorio, la ciudad está íntimamente ligada a la obra del malagueño universal, especialmente a raíz de un reseñable hecho acontecido en 1967, cuando dos obras de Picasso pertenecientes a una familia y depositadas en el Museo de Arte de Basilea (Kunstmuseum Basel) se pusieron a la venta por 8.400.000 francos suizos para poder cubrir las deudas de sus propietarios.

Ante la tesitura, el Gobierno liberó 6.000.000 francos suizos para su adquisición, pero lo restante, 2.400.000 francos suizos, quedaba a expensas del éxito de una cuestación popular.

Para ello, fue necesario un referéndum en donde los estudiantes y la juventud de la ciudad cobraron singular protagonismo a favor de la adquisición, llegando a manifestarse con consignas como 'All you need is Pablo', en alusión al coetáneo y exitoso tema de The Beatles 'All you need is love'.

Alcanzado el objetivo, la noticia llego a un anciano Picasso que, conmovido por el gesto, donó cuatro obras más a la ciudad con un destinatario claro: 'a los jóvenes de Basilea'.

MÁLAGA EN LA PICASSO CELEBRACIÓN 1973-2023

La ciudad de Málaga participa de forma activa en la efeméride Picasso Celebración 1973-2023, que los gobiernos francés y español han promovido en el cincuentenario de la muerte del pintor malagueño que revolucionó la Historia del Arte.

La campaña 'Malaga Loves...', busca dejar huella perdurable más allá del aniversario en determinados espacios del mundo, a través del desarrollo del arte urbano, que en la propia ciudad de Málaga supone un atractivo por sí mismo en barrios de la capital como el Soho-Barrio de las Artes o la zona de Lagunillas.

Se trata de una de las numerosas acciones con motivo de la efeméride, que previamente fueron presentadas y promocionadas, con la colaboración de las distintas OETs, en países de todo el mundo como Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Singapur, Japón, India o Filipinas, además de buena parte de Europa.

Entre otras acciones se han llevado a cabo, patrocinado y convocado por Leica, el concurso fotográfico 'Málaga en la mirada', así como la edición de material didáctico y turístico específico dedicado a Pablo Ruiz Picasso. Asimismo, se ha incorporado una audioguía específica sobre Picasso y Málaga, así como se ha puesto en marcha una señalética sobre la Ruta Picassiana.

Además, y organizado por el Área de Turismo, más de 80 compradores entre agencias y turoperadores de todo el mundo, especializados en el segmento premium, se reunirán en Málaga en el marco del evento Picasso Celebration Málaga, a partir del 11 de septiembre.