Málaga cierra su participación en Fitur con más de 60 reuniones técnicas y profesionales

MÁLAGA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegación del Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga ha cerrado su participación en Fitur 2026 completando una agenda de más de 60 reuniones profesionales y técnicas. Cabe recordar que, como gesto de respeto y solidaridad por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y en consonancia con el luto oficial decretado en España, el Consistorio malagueño suspendió todas las presentaciones institucionales y actos públicos previstos.

Así, el Área de Turismo ha atendido de forma presencial dichas reuniones profesionales, encuadradas en la actividad del espacio expositivo propio con el que ha contado Málaga en el Pabellón 7 de Ifema (estands A03 y A05), un área de 248 metros cuadrados habilitada para el trabajo técnico y la coordinación con el sector.

En el ámbito estrictamente profesional, la agenda ha incluido encuentros con turoperadores, plataformas online de viajes, aerolíneas y compañías de transporte, organizadores de eventos y agentes vinculados a segmentos como el premium y de lujo, cultural, ocio, MICE, turismo familiar y accesible. Asimismo, una parte relevante de las citas se articuló con las Oficinas Españolas de Turismo (OET) de distintos mercados internacionales.

Durante la jornada de apertura el miércoles 21 de enero, en la que estuvo presente el concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, se desarrollaron varias de las reuniones más destacadas, entre ellas un encuentro con la concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, para impulsar sinergias de promoción en Países Nórdicos, un mercado de alto interés estratégico en el que ambas ciudades desplegarán diferentes acciones promocionales en las próximas semanas.

Además, se celebró encuentro de trabajo con representantes de la ciudad de Los Cabos (Baja California Sur, México) para avanzar en líneas de cooperación turística.

También se ha llevado a cabo una ronda de contactos en el entorno profesional de la feria, incluyendo visitas a OETs. Las reuniones con las Oficinas de Turespaña en el exterior se encuadran en la relación de trabajo con mercados internacionales y conectividad.

Las reuniones técnicas celebradas se engloban en las líneas generales del nuevo Plan Estratégico de Turismo de Málaga 2026-2029, presentado el pasado 16 de enero, en una clara apuesta por los segmentos de alto valor y los mercados de largo alcance.

PROMOCIÓN CONJUNTA DE MÁLAGA Y SEVILLA EN PAÍSES BAJOS

Respecto al acuerdo de promoción turística conjunta de Málaga y Sevilla en Países Nórdicos, tiene como objetivo reforzar la presencia y el posicionamiento de ambas ciudades en este mercado estratégico por su alto poder adquisitivo y su afinidad con la oferta cultural, gastronómica y urbana de ambos destinos.

Esta alianza estratégica, suscrita en el marco de Fitur 2026, responde a la voluntad compartida de generar sinergias entre dos capitales andaluzas que se complementan en su oferta turística y que, presentadas de forma conjunta, incrementan de manera notable la estancia media, el gasto en destino y el nivel de satisfacción del visitante.

El protocolo general de actuación establece las líneas de colaboración para el desarrollo de acciones conjuntas de promoción turística, especialmente en Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. Entre ellas, se incluyen el posible intercambio de soportes publicitarios, la asistencia mutua en acciones promocionales, la organización de presentaciones conjuntas en capitales nórdicas dirigidas a segmentos premium, agentes de viajes especializados, entre otros.