Málaga Ciudad del Cine, protagonista de un nuevo matasellos de Correos

MÁLAGA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Correos ha puesto en circulación un nuevo matasellos conmemorativo dedicado a Málaga Ciudad del Cine, solicitado por el Círculo Filatélico de Málaga con motivo de la 64 edición de Exfilma, la exposición filatélica y de coleccionismo que se celebra hasta este sábado, 28 de febrero, en el AC Hotel Málaga Palacio.

El nuevo matasellos rinde homenaje al carácter cinematográfico de la ciudad, reforzado por la cercanía del próximo Festival de Málaga, que tendrá lugar del 6 al 15 de marzo. Así, con esta emisión especial, coleccionistas y usuarios podrán cancelar sus envíos con una imagen representativa de Málaga que circulará por la red postal a nivel nacional e internacional, han señalado desde Correos en un comunicado.

Durante la jornada del viernes se ha realizado en la propia exposición un acto especial de matasellado de envíos con la asistencia de María del Carmen Madrid, directora de la oficina principal de Correos de Málaga, que acompañó al presidente del Círculo Filatélico, Antonio Cortés.

El matasellos permanecerá disponible para el público hasta el 10 de marzo en esta oficina de Correos, situada en la Explanada de la Estación.

La muestra reúne algunas colecciones nacionales y, en su mayoría, extranjeras, muchas de ellas procedentes de circuitos internacionales de filatelia temática.

Además de una colección dedicada al Cine, el resto abarca un amplio abanico de temáticas históricas, sociales y culturales, como emisiones clásicas, colecciones sobre figuras históricas, motivos sociales como campañas benéficas o propuestas especializadas sobre territorios o acontecimientos concretos. Los visitantes también pueden adquirir diverso material filatélico y catálogos especializados.

Con motivo de la exposición, el Círculo Filatélico de Málaga ha adquirido también pliegos de sellos personalizados a través de Tusello, el producto que permite transformar imágenes en sellos autoadhesivos con todos los signos identificativos oficiales de Correos. Para esta ocasión, se han realizado dos diseños específicos: uno con una imagen similar a la del matasellos 'Málaga Ciudad del Cine' y otro dedicado al AC Hotel Málaga Palacio, sede de la muestra.

Las personas o entidades interesadas en adquirir productos filatélicos de Correos pueden hacerlo en cualquier oficina postal o contactando con el Servicio Filatélico mediante el correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com o el teléfono 915 197 197.

Por último, han valorado que los productos filatélicos de Correos continúan siendo una herramienta cultural clave para conmemorar eventos relevantes de la historia, las tradiciones y el patrimonio local.