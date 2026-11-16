Málaga conmemorará el 25N con una campaña y acciones durante este mes para concienciar contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Málaga conmemorará el 25N con una campaña de sensibilización y acciones durante este mes para concienciar contra la violencia de género - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Málaga se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre, con una campaña de sensibilización y un calendario de actividades que se desarrollarán durante este mes.

El Área de Derechos Sociales ha lanzado la campaña 'Es violencia', que pone este año el foco en situaciones en las que se manifiestan actitudes de control, comportamiento abusivo y humillación sobre las mujeres, con el objetivo de tomar conciencia sobre la violencia machista.

Entre los mensajes que contempla esta campaña está el de 'Burlarse de tu pareja o humillarla en público', 'Hacerle creer que todas las discusiones son culpa suya' y 'Coger su mano o su brazo con fuerza para que no se vaya'.

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha informado este lunes sobre la campaña, que será difundida en autobuses de la EMT, mupis físicos y digitales, la pantalla de El Corte Inglés y en medios de comunicación, y cuya información se puede consultar en https://noesnoigualdad.eu/25-n-contra-la-violencia-de-genero....

En esta web también estarán disponibles vídeos de sensibilización en los que se escenifican situaciones de violencia machista y se abordan cuestiones como el sexting, la sumisión química o el miedo a denunciar el maltrato.

Así, con estos mensajes se busca ayudar a identificar el problema por parte de las mujeres que lo sufren, despertar conciencias en las familias y la sociedad, y recordar los recursos que el Ayuntamiento ofrece a través del Servicio de Atención Integral ante la Violencia de Género, cofinanciados por los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que transfiere el Ministerio de Igualdad a los ayuntamientos para acciones de atención integral a víctimas, sensibilización y prevención. Asimismo, una banderola ondea en la puerta de la Casona del Parque para recordar esta efeméride.

ACTIVIDADES

Por otro lado, este martes, día 17, hay previstas distintas actividades de sensibilización ciudadana en la plaza de la Solidaridad. Por la mañana, a partir de las 09,00 y hasta las 14,00 horas, se desarrollarán talleres dirigidos a institutos de los 11 distritos y entre los que destaca uno de ciberbullying, impartido por miembros de la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga (Espam).

Por la tarde, a partir de las 17,00 horas, tendrá lugar un acto institucional en el que se leerá un manifiesto elaborado por asociaciones del Consejo Sectorial de las Mujeres y se colocará un lazo morado en memoria de las víctimas de la violencia machista en 2026.

Asimismo, el martes, día 24, a partir de las 17,00 horas se celebrará la gala conmemorativa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. En el acto, que abrirá con un espectáculo de danza acrobática y en el que también actuará la cantaora malagueña Virginia Gámez, se entregarán dos reconocimientos, respectivamente, por su labor ante la violencia machista a la asociación Jazmín y al CEIP Prácticas N.º 1.

Junto a estas acciones, también se realizan una serie de actividades en los 11 distritos de la ciudad para el fomento de la igualdad de género y la prevención de la violencia machista durante todo el año que pueden ser consultadas en la citada web.

Entre ellas, figuran acciones de atención a la salud psicoafectiva en las mujeres, talleres de autoestima y fomento del empoderamiento femenino o formación para la resolución de conflictos en igualdad.

CONSEJO SECTORIAL DE LAS MUJERES

Por otro lado, el miércoles, día 18, se celebrará una nueva reunión del Consejo Sectorial de las Mujeres, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a partir de las 17,00 horas y que estará presidida por el alcalde, Francisco de la Torre.

Durante la sesión, que podrá seguirse a través del canal municipal de YouTube https://www.youtube.com/user/aytodemalaga, se dará cuenta de la incorporación de cuatro nuevas entidades: Asociación Mujeres sin Miedo, Asociación por la Formación profesional integral y social de la persona- Inserta Andalucía, Asociación por la Paz y el Desarrollo y el Colegio Oficial de Enfermería.

En total, serán ya 130 las organizaciones e instituciones que formarán parte de este órgano municipal de participación. Por otro lado, se abordarán la campaña diseñada y promovida por el Consistorio, así como las actividades programadas para los próximos días y se hará un seguimiento de las propuestas realizadas en los grupos de trabajo del Consejo. A continuación, representantes de las entidades del consejo leerán el manifiesto elaborado con motivo del 25N.

ACTO INSTITUCIONAL CONJUNTO

Por otro lado, ha recordado que el Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Subdelegación del Gobierno celebrarán de forma conjunta el 25 de noviembre en el Museo de Málaga (Palacio de la Aduana) un acto institucional.

Durante este evento, cuya organización va rotando cada año entre las distintas instituciones y de la que en esta ocasión se encarga el Consistorio de la ciudad, está previsto rendir homenaje a las 44 mujeres asesinadas en el último año (siete de ellas en la provincia de Málaga) según las estadísticas del Ministerio de Igualdad, y la lectura de un manifiesto por una representante del citado Consejo Sectorial de las Mujeres.

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Asimismo, ha recordado que desde el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, se ofrece un servicio integral a víctimas de la violencia machista al estar formado por un equipo multidisciplinar que responde a las necesidades sociales, jurídicas, psicológicas y laborales de las víctimas, además de trabajar en coordinación con el resto de recursos públicos y de organizaciones sociales que sirven de apoyo a las mujeres y a sus hijos e hijas.

En lo que va de año, este servicio ha prestado 1.647 atenciones, entre las que destacan las 690 mujeres asistidas en materia jurídica, de las que 421 han interpuesto denuncia y han dado como resultado la imposición de 390 órdenes de protección.

De esta forma, cualquier mujer en situación de riesgo puede ponerse en contacto con el Ayuntamiento a través de los teléfonos 951 926 010 y 951 92 60 06, además del servicio urgente 24 horas de atención jurídica en el 679 661 800.

Tras recibir la demanda, se ofrece información y asesoramiento sobre los recursos y prestaciones, además de derivar el caso al servicio correspondiente. Estos servicios son complementarios al de información y atención inmediata que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género presta a través del teléfono 016.

En paralelo, desde el Ayuntamiento se trabaja en la prevención desde la infancia y la adolescencia a través de distintos programas que fomentan entre el alumnado valores coeducativos. En este sentido, destaca el programa de formación Vivir en Igualdad, impulsado por las áreas de Derechos Sociales y de Educación y enmarcado en los Programas Educativos Municipales del Consistorio, en el que cada curso participa alumnado de centros educativos de Primaria y Secundaria de la ciudad.

Además, cada curso se celebra el Concurso sobre Igualdad de Género 'Cuélate por la Igualdad', que en este curso 2026/27 cumple su XIV edición con el objetivo de sensibilizar al alumnado de los centros educativos de la ciudad sobre la igualdad en la vida familiar y a la hora de optar a estudios y puestos de responsabilidad tanto en la esfera social como en el ámbito laboral.

También desde hace siete años se organiza el torneo de debate escolar 'Igualdad a debate' para fomentar las habilidades comunicativas del alumnado mientras se aborda algún asunto relacionado con la desigualdad de género.