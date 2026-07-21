Málaga se convierte este fin de semana en epicentro del laicado español

Cartel eventos fin de semana - DIÓCESIS DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.200 participantes, procedentes de 50 diócesis de todo el territorio nacional, compartirán este fin de semana unos días de reflexión, celebración y convivencia en Málaga.

Este evento intergeneracional, que acogerá a niños, jóvenes y adultos, supondrá un importante impacto social, económico y turístico para la ciudad, apuntan desde la diócesis.

Los participantes malagueños superan los 370 y provienen de 45 parroquias de diferentes puntos de la diócesis. Entre las autoridades, han confirmado su asistencia el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.

El encuentro arrancará este viernes con el acto inaugural en el Pabellón de Ciudad Jardín, seguido de la primera Eucaristía, tras la que se realizará el traslado a la Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga, en la que se llevarán a cabo sesiones de trabajo por sectores de edad.

"El objetivo central sigue siendo situar el acompañamiento en el corazón de la vida parroquial, especialmente en un contexto social de incertidumbre", han explicado desde la Acción Católica General en un comunicado.

La jornada del sábado continuará con talleres y trabajo por sectores así como actividades culturales por distintos puntos de la ciudad, culminando con una gran vigilia de oración y un concierto en la Plaza del Santuario de la Victoria. La Comisión de Músicos Católicos de Málaga colabora en dichos eventos festivos.

El encuentro concluirá el domingo en la Catedral, con la celebración del acto final y la Eucaristía de envío, presidida por el obispo de Málaga, José Antonio Satué.

VOLUNTARIOS

Un grupo numeroso de voluntarios malagueños se ha encargado de organizar la acogida a los participantes a su llegada, el acompañamiento (sobre todo a las personas más mayores) en los transportes que los trasladarán a los lugares en los que se desarrollarán las distintas actividades, la solicitud de los diversos permisos y la burocracia que conlleva, la logística, el montaje y la decoración de los diversos espacios.

"Se trata de preparar el continente para que pueda tener vida el contenido", explica Angelines Morales, presidenta de ACG Málaga. También un grupo de malagueños va a encargarse de los distintos talleres, aprovechando "el potencial humano que existe en esta diócesis", ha añadido la presidenta.

Los más de 1.200 participantes se hospedarán en Casa Diocesana, el Albergue Juvenil de la Junta de Andalucía, en diversas residencias universitarias y en el Colegio de las Trinitarias (que han cedido sus instalaciones). Los almuerzos se han previsto en las cafeterías de las facultades de Comercio y Gestión e Industriales. Entre ambas darán el servicio al grupo numeroso de participantes.

Con esta cita, la Acción Católica General busca "fortalecer una Iglesia en salida, capaz de caminar junto a otros y ofrecer esperanza desde la vida en comunidad", ha concluido.