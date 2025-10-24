Con Málaga critica que alcalde "siga vendiendo humo" y ve plan del Guadalmedina un "embovedamiento encubierto"

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, en una imagen de archivo - CON MÁLAGA

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado que "el proyecto de puentes plaza sobre el río Guadalmedina que nos ha vuelto a vender el alcalde es una operación de greenwashing y propaganda a la que ya nos tiene acostumbradas el Partido Popular".

"Nos quieren vender un río verde cuando lo único que proponen es más hormigón, más losas y más cemento", ha señalado Morillas, al tiempo que ha criticado que "el plan que ha presentado este viernes el alcalde es más de lo mismo".

Al respecto, ha señalado que "es un embovedamiento encubierto con puentes plaza de 3.000 metros cuadrados de media que ponen en riesgo la seguridad hidráulica y ambiental de la ciudad. Llevamos más de 30 años de anuncios, maquetas e infografías donde el PP pinta de verde lo que en realidad sigue siendo gris: el gris del hormigón".

Desde Con Málaga han advertido de que "los puentes plaza son hidráulica e hidrológicamente inviables ya que el Guadalmedina es un cauce torrencial con caudales sólidos y líquidos que deben respetarse. Y es que nuestro río necesita volver a ser un río vivo. Lo que menos necesita son estos puentes plazas que denominan espacios de frescor cuando está científicamente probado que su resultado termina siendo el de islas de calor".

La portavoz adjunta ha incidido en un comunicado en que "la alternativa que necesitamos es clara. De lo que se trata es de renaturalizar el Guadalmedina de manera integral, desde el embalse del Limonero hasta la desembocadura, siguiendo las propuestas de universidades y organizaciones ecologistas".

"Hablamos de un proyecto viable, sostenible y mucho más barato, en torno a cuatro o cinco millones de euros, frente a los faraónicos puentes plaza con un plazo de ejecución de, al menos, 20 años vista y presupuestos imposibles con su millonaria cuantía", ha sostenido.

Por otro lado, Morillas ha repasado la lista de "anuncios vacíos" sobre el Guadalmedina: "Llevamos treinta años de titulares y propaganda que no llevan a ningún sitio. Desde el Plan Guadalmedina de Celia Villalobos en el año 2000, pasando por el concurso de ideas de 2012, hasta los actuales puentes plaza, todo ha sido humo".

De hecho, ha continuado, "el PP ha convertido el Guadalmedina en su cartel electoral permanente. Cuando se les acaba un render, encargan otro, pagan otro vídeo, y vuelta a empezar. Es un bucle de propaganda financiado con dinero público".

Por último, la portavoz adjunta de Con Málaga ha exigido al equipo de gobierno que "detenga el derroche de recursos en propaganda y que abandone el embovedamiento encubierto".

"El Guadalmedina no es una cicatriz que haya que tapar, como dice el alcalde, sino una oportunidad para coser la ciudad con naturaleza. Málaga no necesita más hormigón: necesita río, vida y un proyecto viable y verdadero enfocado a ganar una nueva infraestructura verde para la ciudadanía", ha concluido.