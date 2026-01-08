Con Málaga critica que el Ayuntamiento de la ciudad "no destina los ingresos de venta de suelo a vivienda pública"

La concejala portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, en rueda de prensa. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado el Ayuntamiento de la capital está obligado por ley a dedicar los ingresos provenientes de la venta de patrimonio municipal del suelo a la promoción de vivienda pública, y sin embargo, "elude esa obligación legal y decide dedicar esos cerca de 33 millones de euros a otros menesteres, como por ejemplo la obra del auditorio o la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos".

En este sentido, la concejala de la confluencia de izquierdas ha dicho que el Consistorio debería preguntarle a los malagueños en que prefieren que se destinen esos recursos, "¿a la promoción de vivienda pública y a la bajada de los precios de la vivienda o dedicarla a otros menesteres, como por ejemplo el auditorio? Los malagueños lo tendrían claro. El principal problema que tiene nuestra ciudad tiene nombre y se llama vivienda".

En este punto, la portavoz adjunta de Con Málaga ha dicho que el precio de la vivienda en la ciudad de Málaga ha crecido en el último año más de un 15%, siendo la capital andaluza con los precios más elevados. "Para un salario medio de unos 1.500 euros ya es absolutamente imposible poder acceder a una vivienda tanto en venta como en alquiler. Es urgente que la prioridad de este ayuntamiento se destine a dedicar todos su energía y recursos a la promoción de vivienda pública", ha subrayado.

Morillas insiste en que "no puede ser que el Ayuntamiento de Málaga un año más vuelva a incumplir lo que establece la ley Lista, en su artículo 129, que los ingresos provenientes de la venta de patrimonio municipal del suelo deben destinarse prioritariamente a la promoción de vivienda pública".

La edil en la oposición señala que desde el grupo municipal proponen que esos 33 millones de euros que el Ayuntamiento va a ingresar en concepto de venta de patrimonio municipal del suelo se destinen íntegramente a la promoción de vivienda pública a precios asequibles. "Solo con esto, estaríamos incrementando en más de un 60% el presupuesto que el Ayuntamiento prevé destinar a la promoción de vivienda pública", apostilla.

Para Con Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre, "sigue con esa idea de que la prioridad de la ciudad no es apostar por la vivienda, ya que siguen evitando declarar Málaga zona tensionada".

Para concluir, Morillas ha indicado que "el principal deseo para el año 2026 es que los malagueños y las malagueñas puedan acceder a vivienda digna a precios asequibles. Es fundamental que el presupuesto de 2026 atienda esta reivindicación y podamos convertir este deseo en realidad".

Y a este respecto ha anunciado que su grupo ha registrado este jueves estas alegaciones al presupuesto municipal de 2026 para que se cumpla con esta obligación legal. "Esos 33 millones de euros de venta de patrimonio municipal del suelo deben de destinarse íntegramente a la promoción de vivienda pública a precios asequibles", ha dicho.