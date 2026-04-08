Con Málaga critica "el bloqueo de 12.823 procedimientos urbanísticos" y exige comisión de investigación

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, en una imagen de archivo. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha informado este martes de que han tenido acceso "a una información muy grave: 12.823 procedimientos de infracciones urbanísticas están bloqueados en la Gerencia Municipal de Urbanismo" y ha exigido una comisión de investigación.

Morillas ha criticado que "de esos 12.823 procedimientos, 8.700, es decir, un 70%, ni siquiera ha pasado de las fases preliminares. Esto lo que denota es que el sistema de disciplina urbanística en la ciudad de Málaga está absolutamente colapsado, no está funcionando".

"Este es el modelo de gestión del Partido Popular, donde por un lado hay un modelo de urbanismo absolutamente salvaje y supeditado a los intereses económicos de unos pocos y por otro lado se pone una barra libre para las infracciones urbanísticas ya que menos de un centenar concluye con sanciones y siete de cada diez expedientes de infracciones urbanísticas no pasan de las fases preliminares", ha criticado.

De igual modo, Morillas ha exigido que "se ponga en marcha una Comisión de Investigación que dilucide qué es lo que está sucediendo en el servicio de disciplina urbanística de la Gerencia de Urbanismo".

Asimismo, ha recordado que "en el año 2018 el Ayuntamiento puso en marcha una comisión de investigación porque había bloqueado 7.000 expedientes de infracciones urbanísticas. Hoy, en el año 2026, resulta que no son 7.000, sino que estamos hablando de 12.823, casi se duplica el número de procedimientos de infracciones urbanísticas que no se están tramitando, que están bloqueados".

En este punto, ha subrayado que "hay razones de sobra para que el Ayuntamiento de Málaga ponga en marcha una comisión de investigación para que se depuren todas las responsabilidades. En el año 2018, la jefa del servicio jurídico del Servicio de Disciplina Urbanística alertaba de que había una voluntad política de dejar morir los expedientes, de que caducaban porque nunca llegaba la firma del concejal. Si esto es así, estamos ante un hecho de absoluta gravedad".

Así, ha incidido en que por parte de Con Málaga "vamos a seguir insistiendo en que hace falta un modelo de urbanismo que atienda las necesidades de la ciudad. No puede ser que haya un servicio de inspección que solo tenga a tres inspectores. Esto ya se alertó en el año 2018 y hoy, cuando han pasado ocho años, no se ha incrementado el número de efectivos, por lo que hay un problema real de recursos materiales y humanos para acometer la actividad inspectora y para que prime la legalidad urbanística en la ciudad de Málaga para que no sea la ciudad sin ley".

Por último, Morillas ha concretado que "vamos a exigir dos cuestiones, por un lado, una comisión de investigación urgente para dilucidar y depurar todas las responsabilidades de que esos más de 12.000 procedimientos que están hoy bloqueados y, por otro, que haya una apuesta por incrementar los recursos y los medios materiales de los que dispone el Servicio de Disciplina Urbanística de la Gerencia Municipal de Urbanismo".

Desde el grupo municipal Con Málaga señalan que "esos 12.823 procedimientos responden a un total de 9.711 expedientes y que de esos cerca de 13.000 procedimientos solo 1.140, un 9%, han alcanzado fases de ejecución material o demolición y que únicamente 618 están en fase de incoación sancionadora y alrededor de un centenar se vinculan a multas o ejecución económica".