Con Málaga critica "recortes en la atención del alumnado NEAE": "No son privilegios, son derechos"

Toni Morillas, portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, en la concentración convocada por la comunidad educativa del CEIP Tartessos del distrito de Carretera de Cádiz - CON MÁLAGA

MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha asistido este lunes a la concentración convocada por la comunidad educativa del CEIP Tartessos del distrito de Carretera de Cádiz, en Málaga capital, "ante los recortes en la atención del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativa (NEAE)", desde donde ha subrayado que "no son privilegios, son derechos".

"Que los niños y las niñas, cuando acuden a su colegio, tengan los apoyos que necesitan, tengan un PT o tengan una AL, para que sus necesidades educativas estén cubiertas y tengan garantizada una educación pública, inclusiva y de calidad, no es un privilegio, es un derecho que la Junta de Andalucía tiene la obligación de garantizar", ha apostillado.

De igual modo, la portavoz adjunta de Con Málaga ha insistido en que "las familias, las madres y los padres, ven que sus hijos traspasan la puerta del colegio Tartessos, pero también de otros muchos colegios e institutos de nuestra provincia, como el Instituto de Humilladero (IES José Saramago) que hoy también están sus familias aquí apoyando esta concentración, tienen que estar tranquilos, tienen que tener la tranquilidad de que su hijo y su hija no va a estar en un rincón de la clase y que la inclusión va a estar garantizada".

También ha recalcado que "esa tranquilidad tiene que ver con que las familias tengan la seguridad de que van a tener los recursos especializados, de que no va a haber profesionales exhaustos, de cole en cole, y que van a estar durante toda la jornada laboral en este centro, atendiendo la diversidad, atendiendo las necesidades educativas específicas que tiene el alumnado".

Por lo tanto, ha vuelto a reiterar, "no son privilegios, son derechos. Lo que la Junta de Andalucía y el Partido Popular de Moreno está haciendo con los centros educativos públicos es condenar a estar en el rincón de la clase a miles de niños y niñas como los del Tartessos".

En este punto, ha señalado que "desde nuestro grupo municipal vamos a pelear acompañando a la comunidad educativa, exigiéndole a la Junta de Andalucía que dedique la financiación suficiente para que la atención a la diversidad deje de ser papel mojado, deje de ser una letra en un documento y sea efectiva y se garantice para todos los niños y las niñas". "Por una educación pública, inclusiva y de calidad", ha concluido.

Por su parte, Lola Higueras, madre de un alumno del Colegio Tartessos, ha comenzado agradeciendo la presencia de "todas las familias, personal docente, sindicatos y organizaciones políticas por acompañarnos para alzar la voz y decir alto y claro "no a los recortes de PT y AL en nuestro Colegio Público Tartessos".