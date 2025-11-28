Málaga enciende este viernes el alumbrado navideño con la magia y el universo creativo de 'Imagine'

Iluminación Navidad Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga enciende este viernes su alumbrado navideño. En esta ocasión, el Ayuntamiento de Málaga lo hará con la magia y el universo creativo de los artistas de 'Imagine', que serán los encargados de pulsar el botón que dará el inicio a la Navidad en la capital de la Costa del Sol.

Así, el acto comenzará a las 18.30 horas y contará primero con una puesta en escena creada especialmente como parte del espectáculo 'Imagine' de Merlín Producciones y Sohrlin Andalucía, adaptado al evento en calle Larios, y posteriormente se procederá al encendido navideño.

En esta ocasión, la ciudad abrirá simbólicamente un portal entre Sohrlin Andalucía y el corazón del centro histórico. A través de él, el Señor Imagine y el staff del Hotel Imagine cruzarán ese umbral mágico para llegar a calle Larios, convirtiéndose en los encargados de iluminar oficialmente la Navidad malagueña.

Este gesto, que une creatividad y el talento local con el espíritu navideño de la ciudad, marcará un encuentro único entre el arte y la tradición, enlazando la creación cultural contemporánea con una de las celebraciones más emblemáticas de Málaga, y animando así al público a disfrutar de un espectáculo único entre familia y amigos.

'Imagine' es una creación original de Domingo Merlín y Antonio Banderas, y constituye uno de los proyectos culturales más ambiciosos surgidos en Málaga en los últimos años, que se representa actualmente en el espacio Sohrlin Andalucía.

Una producción concebida, desarrollada y realizada íntegramente con sello malagueño, que combina narrativa, música, innovación artística y artes escénicas para situar a Málaga como referente creativo internacional. Su esencia musical viene marcada por los malagueños Juanjo Martín y Tony Romero. El proyecto reúne además a un elenco multidisciplinar formado por talento malagueño, nacional e internacional.

Una vez que los artistas de 'Imagine' pulsen el botón del encendido sonarán las piezas musicales 'Imagine será tu voz' (Merlín Producciones y Sohrlin Andalucía), 'Sinfonía de los Juguetes' (L. Mozart) y 'Los Peces en el Río' (David Bisbal).

'NATIVIDAD DE LUZ'

Dará así comienzo el espectáculo lumínico de calle Larios que estrena diseño con 'Natividad de luz', protagonizado por grandes medallones que representan el misterio de la Natividad en varias imágenes.

En total, en el centro y zonas emblemáticas se desplegarán 2,7 millones de puntos de luz LED que consolidan a Málaga como uno de los grandes referentes de la Navidad en España, a lo que se unirá el alumbrado navideño en 500 calles en los distritos.

Asimismo, como cada año, posteriormente al encendido habrá un concierto navideño, organizado por la cadena 'Cope' Málaga, que en esta ocasión será a cargo del coro de góspel Verso Libre.

El espectáculo de luz y sonido se inaugura así el 28 de noviembre y se mantendrá hasta el 4 enero --los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero estará encendido, pero sin música--. El horario de los pases será: 18.30 horas, 20.30 horas y 22.00 horas. El repertorio el resto de días se hará ampliará con más canciones, incluidas las mencionadas.

En lo que respecta al alumbrado, será entre las 18.30 y las 24.00 horas los lunes, martes, miércoles y domingo; mientras que los jueves, viernes, sábado y vísperas de festivo se ampliará hasta las 2:00 de la madrugada. Los días 24 y 31 de diciembre estará hasta las 06.00 horas del día siguiente.

NOVEDADES EN LA ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN NAVIDEÑA

La ciudad de Málaga presenta destacadas novedades en la iluminación y decoración navideña y reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la dinamización económica, dentro de la apuesta que el Ayuntamiento, a través del área de Servicios Operativos y Fiestas, viene realizando para estas fechas.

Además, como muestra del compromiso con la eficiencia energética, se usará la tecnología Ecogreenlux, en calle Larios como en otras vías aledañas, que reduce la contaminación lumínica hasta en un 93% y permite un ahorro energético de hasta un 60% con respecto a elementos tradicionales. Esta tecnología está patentada por la empresa adjudicataria del contrato, Ximenez Group. Además, los motivos navideños fabricados con esta tecnología no solo iluminan de noche, sino que decoran de día sin estar encendidos.

A la referida iluminación del centro se unirán el alumbrado y la decoración navideña que despliegan los distritos de Málaga en las distintas barriadas, que suman en torno a 500 calles.

Por otro lado, la proyección arquitectónica sobre la Catedral estrena el espectáculo 'El pescador de sueños' y la fachada del Consistorio volverá a contar con proyecciones de ambiente navideño.