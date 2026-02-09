Con Málaga, sobre estatuas del puerto: "No es un debate estético, es sobre cómo se gestiona espacio público"

La portavoz adjunta del grupo municipal de Con Málaga, Toni Morillas, atiende a los medios - CON MÁLAGA

MÁLAGA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal de Con Málaga, Toni Morillas, ha presentado una iniciativa que llevará a la próxima comisión de Urbanismo así "como una denuncia administrativa ante la autoridad portuaria, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento debido a la dejación de funciones por parte del Consistorio y por como se ha retorcido la ley para ocupar el espacio público y ponerlo al servicio de los intereses privados".

Morillas ha señalado que "este es un caso más que demuestra que el Partido Popular concibe el espacio público, que es un bien común, como si fuera un decorado. Este no es un debate estético, es un debate sobre cómo se gestiona el espacio público".

Por ello, ha señalado que van "a trasladar una iniciativa a la próxima Comisión de Urbanismo y presentar una denuncia administrativa ante la autoridad portuaria, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento, ya que entendemos que se ha producido una dejación de funciones por parte del Ayuntamiento y se ha retorcido la ley con el único objetivo de poner el espacio público al servicio de los intereses privados".

De igual modo, ha advertido de que "se han cometido tres atropellos que podrían constituir irregularidades administrativas". En primer lugar, ha explicado que "se utiliza una figura jurídica que no brinda garantías jurídicas y que abre la puerta a que, por parte del propietario de la escultura, se puedan adquirir derechos indemnizatorios".

"Se debiera de haber utilizado un procedimiento administrativo que permitiera la libre concurrencia y que permitiera que el espacio público no sea utilizado para que luego el propietario pueda tener retorno en forma de publicidad y revalorización de la obra", ha añadido.

En segundo lugar, ha continuado, "se ha omitido una obligación vinculante según la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz. No se ha solicitado una autorización cultural que, teniendo en cuenta que estamos hablando de un enclave estratégico de la ciudad que forma parte del entorno del conjunto histórico del centro que está declarado bien de interés cultural, cualquier tipo de actuación que se produzca en este entorno debe de ser sometida a la solicitud de un informe y de una autorización por parte de la Consejería de Cultura para poder evaluar el impacto estético y paisajístico". "Un ejemplo claro de esto es la denegación de la noria del Puerto en el año 2015 que fue denegada", ha señalado Morillas.

Asimismo, ha criticado que "es una instalación que carece de licencia urbanística, por tanto, el Ayuntamiento de Málaga no puede omitir su responsabilidad. Tendría que haber iniciado un expediente urbanístico porque es una actuación que requiere de una obra de gran envergadura con la instalación de pedestales".

Por tanto, ha dicho, "ni tiene licencia urbanística, ni tiene autorización de Cultura ni ha utilizado las figuras jurídicas que permitirían proteger el espacio público frente a los intereses privados".

"A través de esta iniciativa y de la denuncia administrativa que vamos a presentar, exigimos que se paralice la instalación de estas estatuas en el puerto y que se inicie una solicitud de informes, tanto a la Junta de Andalucía como dentro de la Gerencia Municipal de Urbanismo, para evaluar si estamos ante un caso de infracción urbanística y si se han podido cometer otro tipo de irregularidades administrativas", ha concluido Morillas.