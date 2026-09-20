Con Málaga exige ayudas para "salvar la viticultura heroica de la Axarquía"

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, defenderá en el próximo Pleno de la Diputación de Málaga una moción en la que reclama a Junta, Gobierno y Diputación un paquete coordinado de ayudas directas, rebajas fiscales y planes extraordinarios para "salvar la viticultura heroica de la Axarquía", reconocida por la FAO como Sipam, y evitar "que la crisis climática y la caída de la producción arruinen a las familias que sostienen este patrimonio agrícola único".

Según ha concretado la formación en una nota, Márquez ha señalado que "hemos registrado una moción para su debate y votación en el próximo Pleno Ordinario de la Diputación de Málaga, con la que exigimos la aprobación urgente de un paquete de ayudas y medidas extraordinarias para paliar los efectos devastadores que las continuadas olas de calor de este verano han provocado en el viñedo de la uva pasa moscatel de la Axarquía".

En relación, el diputado provincial ha manifestado que "con la iniciativa alertamos de la dimensión del desastre agronómico y socioeconómico de la comarca. La sucesión de temperaturas extremas de finales de junio, con máximas superiores a los 40 grados centígrados y noches infiernas donde los termómetros no han bajado de los 26 grados centígrados, ha abrazado los frutos en la cepa durante su fase crítica de maduración".

"Según las primeras estimaciones de organismos profesionales agrarios, como COAG, UPA o Asaja, y los informes de las oficinas comerciales agrarias, las mismas oscilan generalmente entre el 40 y el 70 por ciento de la producción, dejando gran parte de la uva marchita totalmente inservible para su comercialización en paseros o bodegas", ha apuntado.

Asimismo, Márquez ha apostillado que "no venimos a hablar de la teoría sobre el cambio climático, sino de la ruina económica de cientos de familias agricultoras que han visto arruinado un año entero de trabajo en cuestión de semana".

"Este golpe llega tras años de sequía estructural y el ataque del hongo mildu en la campaña anterior. Cuando las lluvias del pasado invierno abrieron una puerta a la esperanza, este verano inclemente ha aplastado la rentabilidad de una comarca entera", ha agregado.

En este sentido, el diputado de Con Málaga ha subrayado que "esta catástrofe agrícola desencadena, de forma inmediata, una crisis social sin precedentes en el medio rural". De este modo, ha señalado que la "drástica caída" de la producción supone la "pérdida masiva de peonadas y jornales en la vendimia y en el picado de la base", dejando a los trabajadores del campo "sin la posibilidad material de reunir el número mínimo de peonadas exigido para acceder al subsidio agrario y a la renta agraria".

"Si las Administraciones no actúan ya, estamos condenando a la población rural de la sequía a la exclusión social, acelerando el abandono de los campos y acelerando la despoblación de nuestros pueblos del interior", ha apostillado.

"Esta iniciativa pone un énfasis especial en el valor patrimonial de la zona. Desde 2017, la comarca ostenta la declaración del Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, Sipam, concedida por la FAO por su viticultura heroica, caracterizada por cultivos independientes de hasta el 60 por ciento, donde el trabajo es totalmente manual y con caballería. El sello Sipam no puede ser un pin en la solapa para los políticos y aficionados a hacerse una foto", ha criticado.

Márquez también ha hecho referencia al hecho de que "la declaración de la FAO comporta una obligación legal e institucional para todas las Administraciones. Si no protegemos económicamente a los hombres y mujeres que lo sustentan en los momentos de catástrofe, el Sipam se convierte en un museo de recuerdos y en un paisaje quemado".

Además, ha explicado que "la moción propone un frente común institucional que implique a todos los niveles competenciales. A la Junta de Andalucía, la aprobación urgente de una línea Extraordinaria Ayuda Directa por pérdida de renta a las prestaciones afectadas, así como excepciones y bonificaciones fiscales autonómicas".

"Al Gobierno de España, la minoración máxima de los módulos de ley IRPF para 2026, la excepción o reducción drástica de requisitos dependientes para acceder al subsidio y renta agraria y una partida de ayuda directa por hectárea, bajo el marco de los compromisos del territorio Sipam-FAO", ha explicado Márquez.

Al hilo, el diputado provincial ha añadido "a la Diputación Provincial de Málaga la consignación y activación de un plan provincial extraordinario de ayuda económica y apoyo técnico financiado con recursos propios de la propia institución provincial".

Por último, Márquez ha señalado que "pedimos al equipo de Gobierno del Partido Popular, a la Diputación y a todos los grupos políticos, que dejemos de un lado las siglas y aprobemos por unanimidad esta respuesta de auxilio. La Diputación de Málaga tiene la obligación moral y presupuestaria de no perder el perfil y acudir al rescate de la Axarquía".