Con Málaga exige a la Diputación que "desbloquee" retén de bomberos de Casares y Manilva tras "año de parálisis"

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, en una imagen de archivo. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 3 Jul. (EUROPA PRESS) - El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, defenderá en la próxima Comisión Informativa Especial de Cuentas de la Diputación de Málaga una moción relativa al impulso para la construcción del nuevo retén del Consorcio Provincial de Bomberos para los municipios malagueños de Casares y Manilva con el objetivo de que "la Diputación cumpla con sus compromisos".

Márquez ha recordado que "ha transcurrido ya un año desde que el equipo de Gobierno anunció públicamente el cierre de las anteriores instalaciones de Manilva, alegando deficiencia estructural. En ese momento justificaron el cierre garantizando, de forma inmediata un nuevo reten en la zona".

Sin embargo, ha continuado, "365 días después, la realidad es que el proyecto está completamente paralizado. No hay plazo de ejecución, no conocemos el proyecto constructivo y ni siquiera se ha concretado su ubicación definitiva".

Para el diputado de Con Málaga, "esta situación es de una enorme gravedad". "Tanto el Ayuntamiento de Casares como el de Manilva respondieron con rapidez a la petición de la Diputación, ofreciendo parcelas idóneas y mostrando su total disposición a colaborar. Pero la parálisis de la Administración provincial está dejando a los vecinos desprotegidos", ha añadido.

"Hablamos de dos municipios que han experimentado un gran crecimiento demográfico y que multiplican su población durante la temporada activa, especialmente en los núcleos costeros. En los servicios de emergencia cada segundo cuenta y la distribución territorial es vital para garantizar tiempo de respuesta adecuado. La seguridad de la ciudadanía no puede quedar en el aire por culpa de la desidia o los retrasos administrativos injustificables", ha señalado.

Así, Márquez ha declarado que "a través de esta iniciativa planteamos acuerdos muy claros para su votación" como es instar a la Diputación y al Consorcio "a informar públicamente y con toda transparencia sobre el estado de tramitación del proyecto que trajo un año de absoluto silencio".

También exigen que "se comunique formalmente la ubicación elegida y el calendario cerrado y certero para la redacción del proyecto, la licitación y la ejecución de las obras".

De igual modo, reclaman al Gobierno provincial "que consigne de manera inmediata los recursos presupuestarios necesarios para garantizar que este reten comprometido sea una realidad".