'Con Málaga' exige un expediente sancionador a Raga Medio Ambiente por "abandono" del lago del Parque de Huelin

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal 'Con Málaga' ha solicitado la apertura "inmediata" de un expediente informativo y sancionador contra la empresa Raga Medio Ambiente, adjudicataria del mantenimiento de zonas verdes en Málaga, ante la "grave situación vivida" y "abandono" en el Parque de Huelin, donde en las últimas semanas "han aparecido decenas de aves muertas".

En una nota, han asegurado que los informes del laboratorio han confirmado que el motivo de estas muertes es la enfermedad de Newcastle, un virus que afecta a distintas especies de aves. Además, 'Con Málaga' ha advertido de la posible relación entre la propagación de esta enfermedad y el "mal estado del lago y de sus aguas, que llevan más de cinco años sin una limpieza en profundidad".

Desde la confluencia de Podemos e Izquierda Unida han asegurado que "la falta de renovación, la acumulación de residuos y el agua estancada crean un entorno que debilita la salud de la fauna y facilita la persistencia de patógenos, agravando el riesgo para la biodiversidad y la salud pública".

El portavoz de 'Con Málaga', Nico Sguiglia, ha afirmado que "este episodio revela un fracaso doble, como es la negligencia de una empresa que no ha cumplido sus obligaciones de mantenimiento y, por otro, la falta de control efectivo del Ayuntamiento sobre una concesionaria privada que gestiona un servicio esencial para la calidad de vida de los barrios".

Además, 'Con Málaga' ha señalado que "existe un problema estructural de plantilla en Raga Medio Ambiente, que incumple el pliego al no sustituir las bajas por vacaciones, enfermedad o permisos de su personal, lo que repercute directamente en la calidad del servicio". "Si no hay manos suficientes sobre el terreno, el mantenimiento se resiente y lo pagan los vecinos y el medio ambiente", ha subrayado Sguiglia.

"El cuidado de nuestros parques y lagos no puede seguir dependiendo de empresas privadas cuyo objetivo es el beneficio económico, sino que la gestión de las zonas verdes debe ser municipal, pública y transparente, porque hablamos de un aspecto esencial de la calidad de vida en Málaga y de la salud de los barrios", ha manifestado.

Asimismo, ha anunciado que esta iniciativa será llevada por 'Con Málaga' a la Comisión de Medio Ambiente, donde exigirá un "informe exhaustivo" sobre el estado del lago, las actuaciones realizadas en los últimos años, las responsabilidades por "incumplimiento de contrato y las sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos". La portavoz adjunta y concejala de 'Con Málaga', Toni Morillas, ha advertido que "lo ocurrido en el Parque de Huelin no puede repetirse" y ha exigido medidas "inmediatas" para "recuperar este espacio natural, garantizar su mantenimiento y reforzar el control municipal sobre las concesionarias".