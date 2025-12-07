Con Málaga exige a la Junta transparencia en las listas de espera de pruebas diagnósticas del SAS

Juan Márquez, diputado provincial de Con Málaga en la Diputación de Málaga - CON MÁLAGA EN LA DIPUTACIÓN

MÁLAGA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial de Con Málaga en la Diputación ha anunciado que su diputado provincial, Juan Márquez, defenderá en la próxima Comisión Informativa Especial de Ciudadanía, una iniciativa en la que se instará a la Junta de Andalucía a publicar, antes de que finalice el año, las listas de espera y los tiempos de demora para la realización de todas las pruebas diagnósticas pendientes en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Asimismo, solicitan que se actualice esta información de forma semestral y que se haga pública la serie histórica completa desde junio de 2018 hasta la actualidad con la finalidad de "poder evaluar la evolución de la atención sanitaria y mejorar la planificación de las políticas públicas de salud", según se desprende de un comunicado remitido por el grupo.

El diputado provincial de Con Málaga Juan Márquez ha recordado que "la Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía recorre en su artículo 4.f.el principio de transparencia como eje fundamental de la actuación sanitaria, garantizando el acceso de la ciudadanía a la información relativa a procedimientos, decisiones y actuaciones sanitarias bajo los criterios de objetividad, veracidad y claridad".

Siguiendo este principio, señala que el Servicio Andaluz de Salud publicaba semestralmente en datos relativos listas de espera quirúrgica, consultas externas y pruebas diagnósticas; algo que, "desde junio de 2018, la Junta de Andalucía dejó de publicar", ha asegurado.

Para Márquez, "la ausencia de datos públicos impide evaluar de forma rigurosa el tiempo que deben esperar las personas usuarias para la realización de pruebas como TACS, ecografías, resonancias magnéticas, mamografías, colonoscopias o pruebas funcionales imprescindibles para determinar un diagnóstico y el tratamiento correspondiente".

También ha incidido en que "diversos casos conocidos recientemente, como la situación del cribado de cáncer de mama, los retrasos acumulados en colonoscopias o las saturaciones en el servicio de radiología en distintos hospitales andaluces, evidencian las consecuencias que estos retrasos tienen sobre la salud de la población".

A tenor de lo expuesto, el diputado provincial ha criticado que "a pesar de que la Junta de Andalucía afirma mejoras sustanciales en la atención sanitaria, la falta de transparencia en esta información, impide contrastar estas afirmaciones y dificulta la evaluación de políticas públicas de salud".

"Además, hay que resaltar que la publicación de estos datos, no solo es posible, sino que ya se realiza en la mayoría de las comunidades autónomas. La ciudadanía andaluza tiene derecho a conocer el número real de personas pendientes de pruebas diagnósticas y los tiempos de espera", ha continuado.