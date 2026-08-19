Con Málaga exige "topar los precios" en la Feria para "garantizar" que sean "accesibles para los malagueños"

La coordinadora provincial de IU y concejala del grupo Con Málaga en el Ayuntamiento, Toni Morillas, atiende a los medios. - IU

MÁLAGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU y concejala del grupo Con Málaga en el Ayuntamiento, Toni Morillas, ha criticado este miércoles que el equipo de gobierno "lleva años permitiendo que la especulación se asiente en la vida cotidiana de los malagueños, llegando a niveles en los que hay muchísimas familias que no pueden acudir a la Feria".

Morillas ha señalado que el Ayuntamiento podía haber puesto un "tope a los precios" pero "ha preferido diseñar la Feria para los bolsillos de los turistas".

Asimismo, ha incidido en que "la Feria de Málaga debe de ser una Feria abierta y accesible para todos los malagueños y malagueñas y lamentablemente volvemos a ver, un año más, cómo tenemos un modelo de feria turistificada donde hay precios que son absolutamente abusivos y prohibitivos para el conjunto de las familias trabajadoras malagueñas".

"Hay muchísimas familias trabajadoras malagueñas que no pueden acudir a la feria", ha advertido, al tiempo que ha remarcado que "el precio de los cacharritos o el precio de cualquier tipo de consumición es absolutamente abusiva porque se está especulando con los precios".

Ha insistido, por tanto, en que "el Ayuntamiento de Málaga podría haber establecido un tope a los precios en las ordenanzas municipales de concesión de casetas y no lo ha hecho. Un año más tenemos una feria que está diseñada única y exclusivamente para el turismo".

"Solo hay que ver la Feria del Centro de Málaga, que era una de las principales señas de identidad de la Feria de Málaga y que vemos año a año cómo se pierde, cómo los vecinos de Málaga apenas acuden al centro de la ciudad y cómo en definitiva estamos ante un ejemplo más de cómo la identidad de Málaga se pierde en beneficio de quienes especulan y de quienes sólo tienen un propósito que es convertir la ciudad en un parque temático turistificado en el que los vecinos y las vecinas cada vez se sienten menos reconocidos", ha concluido.