Málaga para la Gente critica que alumnos del nuevo IES de Teatinos estén "en el limbo por la ineptitud" de la Junta

IU Málaga para la Gente ha criticado la situación de los alumnos del nuevo instituto de Teatinos, en la capital, que "han quedado en el limbo por la ineptitud de la Junta" y ha presentado una moción para su debate en la comisión de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud en la que instan a la Junta a que "se aceleren" las obras para que "cuanto antes se finalice la construcción" del nuevo centro para estar en marcha en el curso 2018 2019 "tal como se comprometió la Consejería de Educación".

También en la moción la coalición de izquierdas insta a la Junta de Andalucía a que se prevea una solución integral "a las carencias" de infraestructuras educativas "que sufre la comunidad de Teatinos, para lo que se debería incluir también la previsión de un segundo centro educativo en la zona".

La viceportavoz de Málaga para la Gente, Remedios Ramos, ha recordado en la moción, consultada por Europa Press, que en el pleno de abril de 2018 se aprobó una moción del grupo para que "se aceleraran las obras de construcción y que el nuevo instituto estuviera operativo para evitar que los alumnos que tendrían que ser escolarizados en el IES de Teatinos tuvieran que ir en los barracones situados en la Universidad Laboral".

Al respecto, ha lamentado que ha empezado el curso y "no solo no está construido el nuevo instituto de Teatinos sino que tampoco están instalados los barracones que de una manera provisional se iban a instalar en la Universidad laboral", criticando, además, que "por la ineptitud de la Junta de Andalucía esos 180 alumnos se van a quedar en el limbo".

Ha recordado, asimismo, que los padres de Teatinos llevan más de 15 años reclamando estas instalaciones educativas y "que hace unos meses cuando, por fin, estos padres y madres piensan que van a disponer de un nuevo instituto, la Consejería anuncia que se vuelve a retrasar su apertura y que los niños tienen que trasladarse a barracones en la Universidad Laboral".

No obstante, ha criticado que "ni siquiera esto va a ser así" ya que, según Ramos, por la "ineficacia, ineptitud y falta de previsión" de la Junta "no están listos los barracones y las autoridades educativas destapan finalmente que se instará al alumnado en las salas de televisión y espacios comunes de la Residencia de la Universidad Laboral", lo que ha tachado de "una chapuza en toda regla".

"La Consejería de Educación de la Junta no ha sido capaz, ni siquiera, de cumplir con la solución provisional de los barracones que se buscó para estos niños, que van estar en precario en instalaciones que no son las más adecuadas", ha dicho Ramos, que ha incidido en que "la solución adoptada no es ya el plan B, sino el C y gracias a la buena voluntad del director del IES Número 1 y del personal que lo rodea, que ellos sí están trabajando duro y se está portando estupendamente respecto a la situación".

De igual modo, la viceportavoz de IU Málaga para la Gente ha sostenido que por "la gravedad de los hechos y la urgencia de buscar soluciones" su grupo parlamentario andaluz ha registrado una serie de iniciativas destinadas para reclamar en el Parlamento Andaluz información y actuación rápida para amparar al alumnado.

"La indignación de los padres y madres de estos 180 niños afectados es mayúscula, porque si no estaban satisfechos con que sus hijos fueran trasladados a barracones de una zona saturada, ahora se encuentran con esta nueva situación y otras inoperancias, como que haya niños que no tiene parada de autobús escolar", ha afirmado Ramos.

También ha recordado que la plataforma Prometo, de padres y vecinos de Teatinos, ha explicado también que la barriada del Cónsul "no tiene parada para recoger y dejar niños que tienen que acudir a las dependencias provisionales".

"Mucho nos tememos que estos alumnos tengan que seguir en unas instalaciones provisionales poco adecuadas el resto del curso y que los barracones se conviertan en permanentes en el próximo curso, ya que se están priorizando los del Rincón de la Victoria por lo que el nuevo Instituto de Teatinos como muy pronto estará para el curso 2020/2021 como mucho, cuando ya hace falta otro instituto más", ha criticado Ramos, instando a que "se aceleren las obras y se haga todo lo posible para que se finalice cuanto antes la construcción del nuevo Instituto de Teatinos y que se ponga en marcha en el curso 2018-2019 tal como se comprometió la Junta".

Por último, han reclamado apoyo institucional para los padres de Teatinos "para una solución integral a las carencias de infraestructuras educativas" que sufre la comunidad escolar, por lo que han pedido un segundo centro educativo en la zona.