Málaga para la Gente dice que "el enquistamiento" del conflicto de bomberos es "muestra de la incapacidad del alcalde"

Publicado 13/03/2019 13:41:16 CET

MÁLAGA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del grupo municipal de Izquierda Unida-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos, han visitado este miércoles a los bomberos que se encuentran en huelga desde hace más de dos años en demanda de mejoras en materia de seguridad e infraestructuras. A juicio de la coalición de izquierdas, "el enquistamiento del conflicto con bomberos es la muestra palpable de la incapacidad del alcalde, Francisco de la Torre".

IU Málaga para la Gente han mostrado su "agradecimiento y reconocimiento" a estos funcionarios que llevan desde diciembre de 2016 planteando reivindicaciones "que buscan el interés general y la seguridad de malagueños y malagueñas", ha expresado Zorrilla.

En este punto, Zorrilla ha destacado este conflicto como una "muestra palpable" de lo que ha considerado "el fin de ciclo del alcalde y del PP al frente del Ayuntamiento", acusando a Francisco de la Torre, de "no haber querido o no haber podido resolver" un conflicto que atañe a la seguridad de sus convecinos.

"La solución vendrá de manos de un gobierno municipal del cambio que salga de las próximas elecciones municipales", ha agregado el portavoz de Málaga para la Gente.

MANIFESTACIÓN

Por otro lado, la plantilla del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga ha convocado a colectivos ciudadanos, vecinales, sociales y políticos a participar en la manifestación prevista el próximo 11 de mayo.

Así, José Antonio Jiménez, cabo y miembro comité de huelga, ha calificado de "sinrazón" la situación, ya que han solicitado más de cien reuniones al alcalde y éste "no ha dado ni un paso para entablar una conversación que pudiera acabar con el conflicto".

De igual modo, ha dejado claro que los bomberos "no pedimos ni un euro; nuestras reivindicaciones no tienen nada que ver con asuntos laborales", destacando, además, que el equipo de gobierno "está gastando cuatro millones de euros en el edifico del parque de Martiricos, cuando se nos dice que no hay dinero para un vehículo nuevo o para comprar una herramienta imprescindible".

Por último, el cabo ha afirmado que "el Cuerpo de Bomberos no se deja ningún trabajo sin terminar y este tampoco" y ha pedido a la ciudadanía que entiendan los motivos de la huelga y participen el próximo 11 de mayo en la manifestación convocada.