Málaga y Gestores de Fincas se alían para difundir servicios de la Oficina Municipal de Información Fotovoltaica

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, y el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga (CafMálaga) se han aliado para difundir los servicios de la Oficina Municipal de Información Fotovoltaica que va a asesorar de forma gratuita a vecinos, empresas y asociaciones para la instalación de paneles solares.

Así, la concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, y el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Manuel Jiménez Caro, han mantenido un encuentro en el que se ha abordado la colaboración entre ambas entidades para promover la constitución de comunidades energéticas.

Desde el Ayuntamiento han recordado que esta oficina da difusión, formación y asesoramiento a la ciudadanía, pymes, administradores de fincas, entidades y asociaciones interesadas para favorecer la creación de comunidades energéticas, de forma que se hace un acompañamiento gratuito en todo el proceso.

A través de este nuevo servicio, que se enmarca en los compromisos recogidos en el programa de Gobierno municipal para este mandato, una consultora especializada proporciona asesoramiento, formación y acompañamiento gratuito durante todo el proceso de constitución y puesta en marcha de la constitución de comunidades energéticas mediante el despliegue de infraestructuras solares fotovoltaicas en sus cubiertas, con el objetivo de ahorrar en la factura, potenciar la eficiencia y transición energética y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.

La Oficina Municipal de Información Fotovoltaica también cuenta con una web municipal https://oficinafotovoltaica.malaga.eu/ que ofrece la información relativa a la misma como: cursos de formación disponibles, solicitud de asesoramiento, material elaborado y documentación relativa a comunidades energéticas.

Está ubicada en la primera planta del módulo 4 de Tabacalera. La atención a la ciudadanía se realiza diariamente, en horario de oficina de mañana y tarde --concretamente, de lunes a jueves de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas y los viernes de 10.00 a 14.00 horas--, bajo cita previa solicitada a través de la web de la propia oficina o al teléfono 951650887.

PRIMERA EDICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN A MEDIADOS DE FEBRERO

La Oficina Municipal de Información Fotovoltaica de Málaga impartirá diferentes tipos de cursos de formación gratuita a los interesados. Estos cursos incluirán formación sobre: constitución y funcionamiento de comunidades energéticas solares, programas de subvenciones y ayudas, energía y facturación, y 'atlas solar municipal'.

La primera edición de los mismos se celebrará los días 17, 18 y 19 de febrero, en Málaga Dock Space, combinando formato presencial y online. Tras esta primera tanda, habrá más ediciones ya que se trata de formaciones periódicas al respecto.

En lo relativo al asesoramiento, la OMIF presta un servicio gratuito de asesoramiento técnico, administrativo, económico, social y jurídico a todas aquella la ciudadanía, administradores de fincas, entidades/asociaciones interesadas y pymes malagueñas que lo soliciten.

Este asesoramiento abarca cualquier aspecto relacionado con la búsqueda de asociados, constitución de comunidades energéticas, contratación de instaladora, puesta en marcha, legalización, funcionamiento y gestión de comunidades energéticas solares. También se ofrece un servicio gratuito de acompañamiento durante todo el proceso de constitución y puesta en marcha de las mismas.

Por otro lado, próximamente se va a poner en marcha el 'atlas solar municipal', una herramienta para que cada usuario pueda obtener, sobre la cubierta de su propio edificio, información básica de forma fácil sobre la cubierta del edificio es idónea para instalar energía renovable. En los cursos mencionados se impartirá formación gratuita para la utilización de esta herramienta web, que estará alojada en la propia web de la oficina.

Por último, han señalado que una vez puesta en marcha desde octubre del año pasado, se está desarrollando una campaña de difusión enfocada a dar a conocer todos los servicios gratuitos que ofrece la oficina a través de medios de comunicación, redes sociales y mobiliario urbano fijo y digital de la ciudad.