Málaga se implica en la iniciativa 'Empresas que inspiran' que promueve la conexión entre ámbito educativo y profesional

La concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, junto a la directora de la Fundación Bertelsmann, Carmen Sebrango, ha informado sobre el convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga refuerza su compromiso con la orientación y el futuro profesional de los estudiantes a través de la iniciativa 'Empresas que inspiran', desarrollada por la Fundación Bertelsmann, por la que se promueve la conexión del ámbito educativo con el profesional a través de diversas actividades de orientación.

La concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, junto a la directora de la Fundación Bertelsmann, Carmen Sebrango, ha informado sobre el convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades que permitirá ofrecer a los centros educativos malagueños, a través de la Oficina Municipal para la Formación Profesional (OMFP), visitas a empresas, charlas con profesionales o talleres, entre otras actividades. El convenio tendrá una vigencia hasta el 30 de junio de 2027, con posibilidad de prórroga, y no conlleva compromisos económicos.

Así, la iniciativa 'Empresas que inspiran' implica a profesionales de distintos sectores para que compartan experiencias reales del mundo laboral con el alumnado. Estas actividades tienen el objetivo de ayudar a los estudiantes de Secundaria, Bachillerato, FP básica y FP de Grado Medio a descubrir vocaciones y nuevos intereses, inspirarse y ampliar sus aspiraciones profesionales, experimentar entornos laborales reales y conocer sectores y profesiones de la mano de quienes trabajan en ellos, así como desmontar estereotipos asociados a determinadas profesiones o trayectorias.

Además de las actividades de orientación presencial, la web https://www.empresasqueinspiran.es/ ofrece un centenar de vídeos en los que profesionales explican su profesión y trayectoria para ayudar a docentes y estudiantes a conocer profesiones emergentes, los sectores con mayor proyección y las nuevas realidades del mercado laboral.

COLABORACIÓN PARA IMPULSAR LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Este convenio suscrito con la Fundación Bertelsmann permite al Ayuntamiento continuar ampliando las herramientas a disposición del alumnado malagueño para formarse y tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional.

Se refuerza, así, la alianza con entidades del sector para el impulso de la orientación laboral, un compromiso adquirido en el programa de gobierno para el período 2023-2027.

Por su lado, la Fundación Bertelsmann es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en red con empresas, centros e instituciones comprometidas con una formación dual y una orientación de calidad, entre otros proyectos relacionados con la empleabilidad juvenil.

En este sentido, su proyecto 'Xcelence' tiene como objetivo reforzar los sistemas de orientación escolares y ya lo utilizan con más de 500 escuelas.

Recientemente, ha promovido la creación del Consejo Impulsor de la FP Dual, del que la OMFP forma parte junto a otros actores clave del ecosistema educativo y empresarial, con el objetivo de apoyar la transformación del sistema de FP y las relaciones entre los centros de formación y las empresas.