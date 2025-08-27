MÁLAGA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga invierte más de medio millón de euros en la adecuación de mobiliario urbano y parques infantiles en todos los distritos de la ciudad.

Así, ha sacado a licitación el contrato para el suministro e instalación, ampliación o reposición de mobiliario urbano en los once distritos de la ciudad, con un presupuesto base de licitación que asciende a 573.999,96 euros, IVA incluido.

El acuerdo marco estará dividido en once lotes, uno por cada uno de los distritos de la ciudad, con una duración de dos años. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 29 de septiembre.

A través de este acuerdo marco, las Juntas Municipales de todos los distritos, a través de las empresas adjudicatarias, podrán encargarse del suministro e instalación de elementos de mobiliario urbano tales como bancos, mesas, sillas, fuentes y papeleras, así como de elementos de juego como columpios o carruseles de los parques infantiles que hayan alcanzado el final de su vida útil. Asimismo, se procederá a la sustitución de los pavimentos de seguridad de estos en los casos que sea necesario.

Este contrato servirá como complemento de las actuaciones sobre el mobiliario urbano del área de Servicios Operativos y del mantenimiento de parques infantiles a través del servicio de Parques y Jardines, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El acuerdo marco, con una duración de dos años, empezará a contar desde el 1 de enero de 2026, o desde el día siguiente hábil al de su formalización si fuera posterior, pudiendo prorrogarse anualmente hasta un máximo de otros dos años.