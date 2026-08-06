Málaga lanza la sexta convocatoria de ayudas para mejorar accesibilidad en edificios dotada con dos millones de euros

Archivo - Una persona pulsando un ascensor. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Consejo Rector del Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana (IMV), aprobará el próximo lunes, 10 de agosto, la sexta convocatoria de subvenciones destinadas a la mejora de la accesibilidad y la implantación de ascensores en edificios de la ciudad. Cuenta con un presupuesto de 2.000.000 de euros.

Además, el Consejo Rector dará luz verde a los convenios para la mejora de 18 edificios residenciales y 8 viviendas unifamiliares en Carranque, han informado desde el Consistorio a través de un comunicado.

En cuanto a las ayudas para la instalación de ascensores y mejora de la accesibilidad, el objetivo principal de esta iniciativa es garantizar condiciones de habitabilidad y autonomía a ciudadanos que residen en inmuebles con carencias de accesibilidad, especialmente personas de avanzada edad o con movilidad reducida.

Según han recordado, gran parte del parque de viviendas colectivas de Málaga fue construido antes de los años 70 y carece de elementos mecánicos para salvar desniveles, al tiempo que han precisado que con esta edición, el Ayuntamiento "refuerza un programa que ha demostrado un alto impacto social".

Desde su lanzamiento en 2016, el IMV ha impulsado la instalación de 231 ascensores, beneficiando a 3.684 familias y movilizando una inversión total de 22 millones de euros en la ciudad. En la última convocatoria resuelta, un total de 553 familias de 37 edificios resultaron beneficiarias de estas ayudas.

La convocatoria mantiene las cuatro modalidades de ayuda para cubrir diversas necesidades de los edificios. La Tipo A es relativa a la implantación de ascensores en edificios de viviendas plurifamiliares que carecen de ellos. La subvención es de entre el 75% y el 90% del presupuesto, con un máximo de 120.000 euros por edificio.

La línea Tipo B es para la instalación de ascensores en edificios de equipamiento privado gestionados por organizaciones sin ánimo de lucro y prevé ayudas de entre el 75% y el 90%, con un límite de 120.000 euros; mientras que la tipo C es de mejora de la accesibilidad en zonas comunes de edificios que ya cuentan con ascensor y la subvención es entre el 75% y el 90%, hasta un máximo de 30.000 euros.

Por último, la modalidad Tipo D es referente a la sustitución de ascensores antiguos en edificios residenciales y se estiman ayudas de entre el 25% y el 50%, con un tope de 50.000 euros.

Para optar a estas ayudas, los edificios residenciales deben tener una antigüedad superior a 30 años y contar con más de dos plantas (baja más una), salvo excepciones específicas para las modalidades C y D. El procedimiento de concesión será de concurrencia competitiva, valorando especialmente la presencia de residentes mayores de 65 años, personas con discapacidad o movilidad reducida y personas en situación de dependencia.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 60 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (www.malaga.eu) para los sujetos obligados, como las comunidades de propietarios y personas jurídicas. También podrán entregarse en los registros municipales y oficinas de atención al ciudadano (OMAC).

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN CARRANQUE

Por otro lado, el Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana (IMV) aprobará el lunes en el Consejo Rector, un total de 26 expedientes de subvención directa destinados a la rehabilitación integral de inmuebles en la barriada de Carranque.

Estas actuaciones permitirán la mejora de 151 viviendas de la barriada, con un presupuesto total para la ejecución de las obras que asciende a 5.855.160,76 euros.

La ejecución de este programa en el Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) de Carranque Fase I supone una movilización de recursos en la que el Ayuntamiento de Málaga lidera la inversión al aportar 3.626.054,38 euros, lo que representa el 61,93% del coste total.

Por su parte, la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía sufragan el 23,07% (1.350.832,27 euros), mientras que el 15% restante corre a cargo de los vecinos beneficiarios.

El paquete de ayudas contempla la intervención en 18 edificios de tipología residencial colectiva (143 viviendas) y ocho viviendas unifamiliares. Las obras abordarán patologías estructurales. Los inmuebles beneficiados se sitúan en Avenida de Andalucía (números 41, 45, 61, 68, 74, 80, 84, 90, 92, 94 y 106), calle Virgen de la Cabeza (7, 45 y 53), calle Virgen de la Estrella (8 y 10) y Virgen del Rocío (15 y 71).

Asimismo, llegará a viviendas unifamiliares de calle Virgen de la Palma 9, Virgen de la Paloma 103, Virgen de la Paz 5 y 6, Virgen de los Dolores 36, Virgen del Rocío 46, Virgen del Amparo 9 y Virgen de la Bien Aparecida 33.

Según han precisado, desde 2016, el Consistorio ha concedido a la barrida de Carranque un total de 24 subvenciones municipales adicionales. Estas ayudas directas han hecho posible la rehabilitación de otras 169 viviendas, con una inversión global que asciende a 3.536.265,07 euros procedentes íntegramente de fondos municipales.

Las ayudas han sido calificadas de interés público-social, dada la necesidad de garantizar la seguridad y salubridad de los hogares y frenar el proceso de deterioro del parque residencial.

Los convenios establecen un plazo de ejecución de 24 meses, y el pago se realizará de forma fraccionada conforme al avance certificado de los trabajos. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la cohesión social y la sostenibilidad urbana en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad.