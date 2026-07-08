Málaga licita el contrato de obras para la mejora del saneamiento de la barriada de Santa Rosalía Maqueda

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MÁLAGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha sacado a licitación el contrato de obras para la mejora del saneamiento en la barriada de Santa Rosalía Maqueda en el distrito Campanillas, por un importe de 828.745,86 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses.

En concreto, la actuación prevista se llevará a cabo en el Pasillo de las Flores, en el tramo comprendido entre la calle Día y la instalación deportiva municipal de la Unión Deportiva Santa Rosalía Maqueda.

El proyecto se centra en la separación de las redes de saneamiento y de pluviales, han señalado desde el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Para ello, se proyecta, por un lado, una red de aguas residuales de 500 mm con capacidad suficiente para evacuar los sectores ubicados aguas arriba. Por otro lado, la actual red mixta se convertirá en una red de aguas pluviales, para lo cual se anularán las distintas acometidas domiciliarias que se conectarán al nuevo colector proyectado.

De este modo, se transformará la actual red de saneamiento en una de pluviales y se ejecutará una nueva red más cercana a las viviendas, a través de la renovación de distintas acometidas y de la ejecución de nuevas conexiones en los puntos de vertido.

Por otra parte, el nuevo colector se proyecta por el centro de la calzada del Pasillo de las Flores y recoge los distintos colectores transversales que intercepta, así como las acometidas domiciliarias existentes, proyectando pozos de registro en cada uno de estos puntos.

De igual modo, se ejecutarán varios imbornales de recogida de agua de lluvia conectados a la red de pluviales en la que se transformará la antigua red de fecales.

Asimismo, se renovará la calzada y los pavimentos existentes en aquellas zonas donde sea necesario como mejora de las condiciones de accesibilidad y por las afecciones producidas por las zanjas a ejecutar para implantar las nuevas infraestructuras.

Por último, también se prevé la eliminación del tendido aéreo existente en el cruce con la calle del Dia, el soterramiento del cableado aéreo de las redes de telecomunicaciones, así como la renovación del alumbrado existente en el Pasillo de las Flores. Las empresas interesadas en la ejecución de esta obra disponen de 20 días naturales para presentar sus ofertas.