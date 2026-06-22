Con Málaga lleva al pleno un plan para fiscalizar las contratas municipales

El portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, en una imagen de archivo. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 22 Jun. (EUROPA PRESS) - El portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha anunciado la presentación de una moción al próximo pleno municipal para exigir al equipo de gobierno del PP "un mayor control sobre las empresas privadas que gestionan servicios públicos municipales, ante la proliferación de conflictos laborales en contratas dependientes del Ayuntamiento".

Sguiglia ha criticado que "el Ayuntamiento de Málaga está en manos de decenas de servicios externalizados a empresas privadas y muchas de estas contratas incumplen los pliegos de contratación sin que el equipo de gobierno realice los controles pertinentes".

Una situación que, según ha señalado, "repercute directamente en las condiciones laborales de las plantillas y en la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía".

El portavoz de Con Málaga ha recordado que "actualmente existen dos huelgas activas en servicios municipales esenciales gestionados por empresas privadas". Por un lado, ha explicado, la plantilla del Centro Municipal de Emergencias, que "mantiene una huelga indefinida para reclamar salarios dignos, reconocimiento profesional y mejoras laborales".

Por otro, ha dicho, "continúa el conflicto en el servicio de salvamento y socorrismo de las playas de Málaga, donde los trabajadores denuncian incumplimientos de los pliegos de contratación, falta de personal y condiciones laborales precarias".

"Estamos hablando de servicios básicos relacionados con la seguridad y la atención de emergencias. El Ayuntamiento no puede desentenderse de las condiciones laborales y salariales que existen en las empresas privadas a las que encomienda estos servicios", ha afirmado Sguiglia.

La moción presentada por Con Málaga señala que "estos conflictos no son casos aislados, sino la consecuencia de problemas estructurales en el modelo de externalización".

La iniciativa ha recordado, "además conflictos recientes como la huelga en los servicios de saneamiento de la ciudad, que también puso de manifiesto carencias en la supervisión municipal y en el cumplimiento de las condiciones laborales por parte de las empresas adjudicatarias".

Ante esta situación, Con Málaga propone "la creación de mecanismos permanentes de control y seguimiento de las contratas municipales". Entre las medidas planteadas han destacado "la puesta en marcha de una unidad específica encargada de supervisar el cumplimiento de los contratos de servicios externalizados, así como la creación de instrumentos de mediación para intervenir desde el primer momento cuando surjan conflictos laborales que puedan afectar a la prestación de servicios públicos".

Además, la moción reclama auditorías específicas sobre la situación del Centro Municipal de Emergencias y del servicio de socorrismo, la apertura de expedientes informativos y sancionadores en los casos en que existan indicios de incumplimientos contractuales, la elaboración de un informe integral sobre todos los servicios externalizados y la constitución de una Mesa Permanente de Seguimiento en la que participen Ayuntamiento, empresas, representantes sindicales y grupos políticos.

La iniciativa también plantea reforzar las cláusulas sociales y laborales en los futuros contratos municipales, revisar los criterios de adjudicación para priorizar la calidad del servicio frente a las ofertas económicas más bajas y estudiar la viabilidad de recuperar para la gestión directa municipal algunos servicios actualmente externalizados.

"Cuando se produce un conflicto laboral en una contrata municipal no sólo se ven afectados los trabajadores y trabajadoras, también se resiente la calidad del servicio que recibe la ciudadanía. El Ayuntamiento debe asumir su responsabilidad y garantizar que quienes prestan servicios públicos esenciales lo hagan en condiciones laborales dignas", ha concluido Sguiglia.