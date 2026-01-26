Málaga y Melilla renuevan el protocolo de colaboración para reforzar su alianza en materia turística

El concejal delegado de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, y el consejero de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, Miguel Marín - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga y la Ciudad Autónoma de Melilla han rubricado este lunes la renovación del protocolo general de actuación en materia de información turística, con el objetivo de establecer un marco estable de cooperación entre ambos destinos.

El documento ha sido suscrito por el concejal delegado de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, y por el consejero de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, Miguel Marín.

El protocolo declara la voluntad común de impulsar líneas generales de colaboración orientadas a mejorar el posicionamiento de marca e imagen de Málaga y Melilla como destinos complementarios, así como a atraer nueva demanda cualificada y favorecer una mejor experiencia de las personas visitantes en los mercados en los que se actúa.

Entre las principales líneas de trabajo previstas, el acuerdo contempla el intercambio de buenas prácticas en información turística, estudiando publicaciones conjuntas y compartir espacios informativos tanto en Málaga como en Melilla, así como en otros ámbitos como ferias, congresos y eventos.

En concreto, se está impulsando que Melilla disponga de un espacio en la oficina de información turística de Málaga en la plaza de la Marina, han detallado.

Asimismo, el protocolo prevé identificar sinergias, diseñar estrategias conjuntas y elaborar un plan de acción que maximice el impacto de la colaboración. Además, incorpora el intercambio de buenas prácticas y el trabajo conjunto en segmentos como el turismo de incentivos, deportivo, cultural, familiar y el ámbito de destino audiovisual.

Para su desarrollo, ambas partes impulsarán la elaboración de un plan de trabajo conjunto, una memoria con los resultados y aprendizajes, y la posible formalización de convenios específicos para concretar acciones. El documento establece también la creación de una comisión mixta de seguimiento.

Por otro lado, han valorado que este nuevo marco de colaboración se enmarca en una alianza institucional ya consolidada en los últimos años. En noviembre de 2023, el Ayuntamiento de Málaga y la Ciudad Autónoma de Melilla suscribieron un primer protocolo general de actuación para establecer sinergias turísticas.

En esa misma línea, en marzo de 2024 se escenificó el avance del acuerdo con acciones concretas de promoción e información: la presentación en Málaga de la campaña de promoción Melilla y sus bonos turísticos, con un punto informativo instalado en la capital de la Costa del Sol y con participación institucional de ambas administraciones, enmarcado expresamente en el protocolo firmado el año anterior.