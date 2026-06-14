Málaga muestra su potencial para la inversión ante más de 70 empresas de China

El Ayuntamiento de Málaga ha participado en una "amplia" agenda institucional y profesional desarrollada en las ciudades chinas de Yantai y Pekín. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga ha desplegado y mostrado su potencial para la inversión ante más de 70 empresas de China durante la misión institucional y comercial organizada por la asociación La Nueva Era Ibero-China y el Círculo de Empresarios de Málaga, que se ha desarrollado en la primera semana de junio.

Según ha indicado el Consistorio malacitano en una nota, el concejal delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carlos Conde, que ha encabezado la delegación institucional, junto a los presidentes de las dos entidades mencionadas, Ildefonso Guardiola y Francisco Javier Jiménez, respectivamente, ha participado en una "amplia agenda institucional y profesional" desarrollada en las ciudades chinas de Yantai y Pekín, con reuniones, foros y encuentros con asociaciones empresariales, comerciales, administraciones y autoridades.

De la mano de dichas entidades y con el apoyo del Gobierno de la ciudad de Yantai, se ha llevado a cabo una visita oficial y comercial a China, acompañados por más de una decena de empresarios de Málaga y Andalucía, que ha recalado tanto en Yantai durante los tres primeros días como en Pekín del día 4 al 6.

El objetivo principal de esta misión, como se ha indicado desde la organización, ha sido atraer inversión china hacia Málaga y Andalucía para facilitar la instalación de empresas y fábricas chinas en sectores estratégicos como tecnología, energías renovables y automoción; y abrir el mercado de Yantai a los productos españoles, con vistas a crear un punto de entrada estable para las empresas andaluzas en China. Como destacan, esta misión ha sentado las bases para una "cooperación económica sólida" entre Andalucía y China.

Así, la agenda comenzó el día 1 de junio en Yantai, con la apertura a cargo del concejal delegado de Economía del Foro de Cooperación Económica y Comercial Yantai-Málaga, donde presentó las oportunidades de inversión en Málaga, dio la bienvenida a las empresas chinas interesadas en invertir e intercambiar con la ciudad e invitó formalmente a las autoridades de Yantai a visitar Málaga en los próximos meses.

Además, en esa jornada, con la presencia también del director de Comercio de Yantai, Yang Donglin, se firmaron tres acuerdos. El primero entre la Universidad de Málaga y la Escuela de Hostelería y Turismo de Shandong para el intercambio académico y de formación; el segundo con el Mercado Shanzhan, con el objetivo de crear un canal estable para que empresas andaluzas introduzcan sus productos en el mercado de Yantai y, posteriormente, en toda China; y el tercero con la Asociación de Comercio Transfronterizo de Shandong para facilitar el comercio electrónico y la logística entre ambas regiones.

El día 3 de junio en Yantai, la delegación mantuvo una reunión institucional con la vicealcaldesa de esta ciudad, Sui Zilin, en la que el Ayuntamiento dio a conocer el modelo económico y social de Málaga, así como las ventajas competitivas de la ciudad para recibir inversión extranjera.

A partir del día 4 de junio comenzó la segunda etapa de la misión en Pekín, organizada íntegramente por la Asociación La Nueva Era Ibero-China, con el apoyo del Gobierno del Distrito de Chaoyang y otras entidades comerciales, centrada en fortalecer los lazos institucionales y comerciales en la capital china.

El día 5 se celebró el Foro de Cooperación Comercial Andalucía-China, con la participación de más de cien asistentes, entre los que se encontraban miembros del Gobierno del Distrito de Chaoyang, representantes de asociaciones de comercio, universidades y otras instituciones, y con la bienvenida por parte de Carlos Conde.

Al día siguiente, la delegación realizó una jornada de visitas a empresas tecnológicas, de energías renovables y del sector automovilístico, con el objetivo de "promover el intercambio y la futura instalación de empresas y fábricas chinas en Málaga y Andalucía".

Entre las visitas más destacadas en Pekín están las realizadas a las instalaciones de Hongxin Biolsy, una empresa dedicada a la investigación con células madre; y a Goldwind, empresa líder en energías renovables y medio ambiente, con la que se exploraron vías de colaboración tecnológica e industrial. Además, se realizó un recorrido por oficinas para conocer de cerca el funcionamiento de las empresas chinas.